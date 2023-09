El aragonesismo ‘somarda’ no ha sido reconocido (aún) por la RAE. Ello no impide que esta palabra se use habitualmente tanto por los aragoneses como para referirse a ellos. La hemeroteca de HERALDO muestra que varios eruditos de la tierra (Vallejo, Arnal, Fatás) han reflexionado sobre este término, apuntando sus dos acepciones principales.

A veces, somarda se aplica a una persona pesada, reservada, egoísta, descreída, o que, fingiendo ser torpe, es en realidad taimada. Este tipo de significación aparece plasmada por ejemplo en el Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón de 2017, en una intervención del entonces presidente Lambán, lamentando la existencia de una corriente de "agoreros somardas" y criticando los "residuos de somardismo" de algunos grupos parlamentarios. En otras ocasiones, este vocablo tiene un sentido más positivo y liviano, el cual posiblemente constituya su uso más habitual. Un somarda(s) o un sormardón es aquel que maneja con destreza el humor irónico y la socarronería. ‘Oregón Televisión’ es para muchos el epítome del humor somarda, alabado por autores como David Trueba. La somardía o somardez parecen estar grabadas en el tuétano de los aragoneses. Al "somarda que llevaba dentro Goya" se refirió el Duque de Alba en su discurso de ingreso en la Real Academia en 1986. La somardía de Labordeta también ha sido recientemente recordada con brillantez y amor por parte de su hija Paula, al recibir en Teruel el premio María Portolés del VI Desafío Buñuel. ¡Larga vida a esta somardía maña!