Milagro audiovisual

Recibo una llamada. Vicky me propone participar en un programa que ella capitanea: ‘La Aljafería, un lugar de cine’. Un proyecto que impulsan las Cortes de Aragón desde hace siete ediciones. Desean hacer visible La Aljafería a través de los audiovisuales. Me hace ilusión que me llame.

El edificio me chifla por muchos, por demasiados motivos. La idea me seduce y enseguida mis neuronas empiezan a conectar viejas ideas con nuevas realidades. El guion suena en mi cabeza. Digo que sí, a pesar de que voy a tener que pedir muchos favores. ¿Pero estás loca? Sí, la verdad. No sé decir que no. Y, ya que me pongo, quiero hacer una comedia gamberra, divertida y que haga ciudad. Lo fantástico es que no tarda en obrarse el milagro. La suerte se alinea conmigo. Unas llamadas y convenzo a casi todo el mundo de que se sume al proyecto. Y me siento tremendamente agradecida. Primero a mis compañeros de fatigas audiovisuales, Alex, Mirella, Raúl, José Manuel, Jorge, otro Jorge, Emilio, Marisa, Ana, Alberto, Marta y Máximo. Luego, actores como Charly, Juan, Adriana, y María José. El día del rodaje, además, vendrá un montón de gente del Zaragoza, desde sus peñas, impulsadas por Luigi. Qué suerte haberle conocido, pues se suma al goteo de amigos sobresalientes, familia e hijos que se apuntan al rodaje. También nos apoyarán políticos, exdeportistas y gente de la cultura. Y empresas, como la Funeraria La Palomica, que nos está ayudando a levantar este vuelo, que, como sigamos así, nos salimos de España. Próximamente, en las pantallas de sus tablet o móviles el cortometraje ‘Mortal derbi’, un milagro en clave zaragocista.