Salsa mayonesa

Movistar debería plantearse una nueva serie titulada ‘Superyolanda’ que comenzara en uno de esos actos donde ella, la actual vicepresidenta del Gobierno, abraza sin mesura, como la telepredicadora de una iglesia evangélica. Que la paz sea contigo, hermana.

Me produce vértigo ver cómo voltea las campanas de la ‘izquierda ejemplar’, sus glosolalias -que diría Trapiello- y sus frases de póster ante la derecha macho, la del siglo XVI, Núñez de Balboa y Ponce de León, ¡uf! Que la paz sea contigo, hermana.

En la serie deberían verse aquellas mañanas con aroma de nochevieja que vivió, primero, con Xosé Manuel Beiras y, después, con Pablo Iglesias, antes de que llegaran los adelantamiento peligrosos, los recelos y las conversaciones con Unidas Podemos que podrían convertirse en un juego para la PlayStation. Que la paz sea contigo, hermana.

Yolanda es la salida del ‘pit lane’, la nada o el todo. Lo sabe Pedro Sánchez, para quien ella es su bote salvavidas. Y lo sabe Felipe González, esa especie de Sofía Loren de nuestro socialismo, aunque FG demostró que la política no solo puede fascinar, sino también llevar a cabo la transformación de una sociedad. Por cierto, he visto en una foto a FG apoyado en un bastón y ha sido como si un gánster, a traición, me diera con un bate de béisbol.

Vuelvo a ella, Superyolanda, sí, artífice de reformas valiosas que otras no han sabido hacer. El futuro de España puede estar en tus manos, hermana, abrázanos, los carnés y las siglas no nos unen -tú lo dices-, solo un compromiso de gran aliento, ¡hurra!, pero no uses tanto dentífrico.