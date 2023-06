De Gala a Nuria Espert

Dos de mis mejores recuerdos del Teatro Principal, y tengo muchos, están ligados a Antonio Gala y a Nuria Espert. Hay un tercer recuerdo y ese le pertenece al gran Ángel Anadón, que tanta vida dio y tanta pasión puso al servicio del teatro zaragozano.

A Gala y a Espert les hice bastantes entrevistas, casi cada vez que se subían a ese escenario. Ángel Anadón los traía y, no solo eso, también nos facilitaba a los periodistas las entrevistas con ellos. Gala, más elegante y educado que altivo, culto y detallista, murió hace unas semanas después de haber hecho tanto y tan bueno.

Hace unos años, imaginé que no volvería a entrevistar ni a ver sobre las tablas a Nuria Espert, actriz de raza, siempre en estado de gracia, siempre puro teatro, una intérprete de las de antes, peleona, siempre sabiendo estar, siendo una dama de la escena y, al mismo tiempo, una señora con la que no han podido ni las modas ni los años. Y ahí sigue, fuerte como un roble a sus ochenta y tantos. Ya no la entrevisto pero la vuelvo a ver en su nuevo periplo teatral, que la ha traído de nuevo al Principal –dirigida por Mario Gas en ‘La isla del aire’, está en cartel–, en la que podría ser su despedida. O no.

Nuria Espert es historia viva del teatro español, en el que siempre ha habido grandes figuras y en el que sigue habiendo una extraordinaria generación de veteranas. Es de esa clase de jabatas que siempre ha sabido cuál era su lugar y lo ha sabido defender. Sin Instagram, sin tik toks, sin redes, a pelo. Porque lo suyo es puro teatro, del único, del mejor.