Más allá de los grises

De ciento a viento recibo en la redacción catálogos de algunas exposiciones. Los hay realmente ‘currados’ y otros que –se ve a la legua– están hechos para salvar el trámite. Entre los primeros, entre los bonitos y tratados con mimo, acaba de llegar a mis manos uno de la muestra del artista zaragozano Fernando Martín Godoy, que puede verse este mes y el que viene en el palacio de la Aljafería.

Es increíble cómo, en cuadros en los que la oscuridad lo inunda todo, emerge siempre un puntito de luz que alumbra la escena. Es fascinante la riqueza de grises y la amalgama de presencias casi fantasmales que consigue con la tinta china, una herramienta ingobernable que adopta Martín Godoy –precisamente– porque dice que peca de intentar controlarlo todo.

Cuando acudo a exposiciones siempre me pregunto si tal o cual cuadro lo colgaría en el salón de mi casa. Es obvio que existen obras que no están pensadas para un espacio doméstico y otras, inalcanzables para todo aquel que no tenga una billetera de aquí a Lima. Pero también están las composiciones que te remueven en un principio pero sabes que te cansarías ver todos los días y las que, directamente, son un horror enmarcado que te invitan a arrancarte los ojos con cucharillas de café.

De nuevo, con la obra de Martín Godoy me voy al primer supuesto –al de que son cuadros propicios para un museo– porque, en realidad, encuentro así consuelo a la pena de no poder verlos todos los días. También me digo –tonto que es uno– que al fin y al cabo, no paso tanto tiempo en casa...

