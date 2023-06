La transformación digital en el campo

La digitalización es un gran reto para el sector agrario que ofrece muchas oportunidades, pero también alberga riesgos o amenazas para nuestro modelo productivo de agricultura y alimentación. Cuando hablamos desde UAGA-COAG de transformación digital, hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo.

La transformación digital es importante para el conjunto de la economía y la sociedad; y en la agricultura española, una transformación digital adecuada debería servir para mantener el modelo europeo y de España, basado en explotaciones familiares profesionales, que es el mayoritario en la Unión Europea y el que más beneficio genera desde cualquier punto de vista.

La transformación digital debe plantearse de manera que sirva para reforzar el modelo de agricultura familiar y profesional

Debería servir para asentar a los agricultores y agricultoras a pie de la explotación, favoreciendo una mejora de la rentabilidad por reducción de costes –disminuyendo el uso de insumos, energía y agua– y por aumento de productividades en cantidad y calidad, pero, además, permitiendo mejorar en calidad de vida, rompiendo la brecha del medio urbano con el medio rural y el impacto de la actividad sobre el medio ambiente.

Por otro lado, ante los retos de transformación digital surgen algunas preocupaciones debido a incógnitas amenazadoras: riesgo de dependencia de otros operadores de la cadena; incremento de monocultivos; posible concentración y manipulación de claves, incluida la dependencia de los agricultores y agricultoras de proveedores de alta tecnología; amenazas contra la sostenibilidad de pequeñas y medianas explotaciones independientes; control y prácticas desleales; la cosificación del agricultor como fuente de datos para propósitos ajenos a su interés; pérdida de autonomía y control por parte de los agricultores sobre su producción; desigualdad en el acceso a la tecnología entre los mismos agricultores; amenazas a la privacidad y, en definitiva, pérdida de control sobre las decisiones más relevantes que conforman la actividad agraria.

El factor humano seguirá siendo esencial

Por estos motivos es esencial que la transformación digital se adecue al modelo productivo de agricultura y alimentación mayoritario en España y en la Unión Europea, y no al revés, para no dejar atrás a la mayor parte de nuestras explotaciones. El factor humano, a pesar de la revolución agrotecnológica, seguirá siendo imprescindible y esencial en el futuro y marcará las diferencias en el campo de la agricultura. La tecnología sin más no es la solución para los retos planteados. No podemos permitirnos perder todo el conocimiento y talento que atesoran las personas que trabajan la agricultura y la ganadería.