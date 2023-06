La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, las empresas y los gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y tener un mayor bienestar.

La deuda es una obligación financiera que requiere pago de intereses y principal por parte del deudor al acreedor en unas fechas en el futuro. Y la deuda pública son las obligaciones resultantes de operaciones de crédito público, contraídas por instituciones que conforman el sector público.

Sorprendentemente, la historia de la deuda es más antigua que la de la moneda: las primeras monedas existían ya en torno al 700 a. C., pero el sistema económico basado en la deuda se desarrolló en Sumeria entre los años 6000 y 3500 a. C. Por ese sistema, los campesinos se endeudaban para conseguir su libertad y la de sus hijos. Y entre otras ideas para gestionar ese sistema, los reyes sumerios disponían del derecho de amnistía, que permitía anular regularmente el conjunto de las deudas y de las servidumbres asociadas.

Si dirigimos nuestra mirada hacia la comunidad autónoma de Aragón, el presupuesto de 2023 alcanza la cifra de 8.250 millones de euros, que representa un crecimiento del 10,82% respecto a 2022. Y si visitamos su portal de transparencia (https://transparencia.aragon.es/content/endeudamiento), a fecha de 16 de mayo de 2023 nos informa de que la deuda actual es de 8.952 millones de euros. Si uno sigue leyendo ese presupuesto, se prevé que el nivel de deuda de la Administración General de la Comunidad Autónoma a final de este año alcance un saldo total de 9.046 millones de euros. Y si se mira de nuevo el portal, podemos observar que el primer dato histórico que aparece es el del segundo trimestre del 2011, con una deuda de 3.332 millones de euros y desde entonces prácticamente ha crecido de manera continuada.

La deuda pública de la Comunidad autónoma de Aragón no ha dejado de crecer en los últimos años, sin que nadie nos haya dado una explicación de ese aumento

La causa de este endeudamiento radica en el hecho de que, para sufragar los servicios públicos, la Comunidad autónoma adquiere financiación a través de diferentes fórmulas, como emisiones de deuda o préstamos. Estas operaciones pueden contratarse a corto, medio o largo plazo. Así, los periodos de amortización pueden ser de varios años o de lustros. En cada ejercicio, la Comunidad amortiza parte de estas cantidades, refinancia otra parte y sigue captando financiación en función de sus necesidades. Por otro lado, la calificación (‘rating’) de Aragón es de BBB+ (grado medio inferior) con perspectiva estable, según el último informe (28 de octubre de 2022) de la agencia internacional Standard & Poor’s. Este tipo de indicadores determina la confianza de los inversores y, por tanto, la capacidad de la Comunidad para financiarse en condiciones más ventajosas y con menores tipos de interés.

A estas alturas, esa evolución no la entiendo, y además hasta el momento no he oído a ningún miembro de ninguna de las diferentes clases dirigentes dar una explicación didáctica de este tipo de decisiones a los ciudadanos, y lo que sí entiendo es que cada deuda, por pequeña que sea, es el anillo de un grillete. Por ello me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad del político a la hora de decidir adquirir deuda de manera creciente?, ¿dónde está la responsabilidad del Gobierno español a la hora de endeudarse él mismo y dejar endeudarse a las comunidades autónomas?, ¿dónde está la responsabilidad de la Unión Europea a la hora de dejar endeudarse o de facilitar el aumento de la deuda pública en los países de la comunidad?

Ante la falta de explicaciones, puedo imaginarme que en el mundo actual se siguen las conocidas reglas sumerias de sálvese quien pueda y el que venga detrás que arree. O lo que es lo mismo, bienaventurados los jóvenes, porque ellos heredarán las deudas o, si se las dejan a cero, les quitarán todo lo que tengan y tendrán que volver a empezar.

Dato curioso, en Aragón somos 1.236.261 habitantes, a día de hoy y a escote nos toca a 6.749,80 euros de deuda pública de la Comunidad. ¡Señores, a ver cuándo hay beneficios! Mientras, esta democracia es mejorable por lo menos desde el punto de vista de las explicaciones.