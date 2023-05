En diciembre de 2021 la RAE admitió en el diccionario oficial del español la palabra ‘eurofán’: "Seguidor del Festival de la Canción de Eurovisión y de todo lo relacionado con él". Una potente muestra de la importancia y la repercusión de este evento, el programa de televisión más antiguo (1956) que se sigue transmitiendo.

No llego a eurofán, busco el palmarés de ganadores y el de representantes españoles y muchos años no me suena nadie, seguro que casi ni me enteré de su celebración, pero poseo entrañables recuerdos de la niñez y aquellos dos triunfos consecutivos de España: Massiel y el cuádruple empate de 1969 con Salomé. De los 27 países que alguna vez han ganado Eurovisión, somos el que más tiempo lleva sin repetir victoria. Coleccionamos fracaso tras fracaso y hasta ridículos como el de Chikilicuatre. En este siglo únicamente destacaron el aragonés David Civera (6º) y el año pasado Chanel (3ª), en una edición con Ucrania de vencedor anticipado.

En la historia se encuentran triunfadores como Abba o Céline Dion y no ganadores tan populares como Bonnie Tyler, Al Bano, Olivia Newton-John, Julio Iglesias o Raphael. La canción participante en Eurovisión que más discos ha vendido sólo fue 3ª en 1958: ‘Nel blu dipinto di blu’ (la del estribillo de ‘Volare’) interpretada por Domenico Modugno.

El festival ha sufrido enorme desprestigio por los descarados favores mutuos entre vecinos. Es muy difícil el triunfo de un país que no sea del este o escandinavo. En España se reavivó el interés con la preselección en ‘Operación Triunfo’ o en el ‘Benidorm Fest’. Los 10 programas más vistos en 2022 fueron 8 partidos de fútbol, las campanadas de fin de año y el Festival de Eurovisión.

He visto varios vídeos de 2023. Los pronósticos dan la victoria unánime a Suecia y segunda a Finlandia, aunque llamo la atención sobre Noruega, Francia y España, que con Blanca Paloma es la quinta favorita según las casas de apuestas y con un 4% de posibilidades de victoria. No soy eurofán, pero siento un extraño cariño por el festival, y mañana tras el partido del Real Zaragoza me quedaré en el sofá.