Perros y bares segunda parte

El pasado 20 de enero publiqué en este mismo espacio ‘Perros y bares’. Destacaba en aquel artículo que un real decreto derogaba la normativa autonómica que mantenía a Aragón como la única comunidad en que los perros nunca podían entrar en cafeterías y restaurantes, excepto los lazarillos.

Posteriormente, ante las consultas de las asociaciones empresariales, la DGA les confirmó esta nueva regulación, que exige unas condiciones muy razonables. El propietario tiene la libertad de aceptar o no mascotas en su local y valorar si están bien educadas y limpias, deben permanecer atados y en el suelo, impidiendo su acceso a cocinas y almacenes. Pueden limitar el aforo de animales o crear dos zonas, admitiéndolos sólo en una. Se respeta también al cliente: quien no quiera cruzarse con animales, no entrará donde los admitan.

En las Cortes de Aragón todos los partidos se habían mostrado favorables a este cambio. El Ayuntamiento de Zaragoza, que antes permitió el acceso canino a todas sus dependencias, en marzo promocionó una guía de la ciudad como ‘dog friendly’, una buena noticia para muchos zaragozanos, que tienen censados cerca de 70.000 perros, y para los turistas. En las numerosas guías dirigidas a quienes viajan con mascota avisan por ejemplo que si viene solo con su perro no podrá entrar al Pilar. Y si son dos, deberán turnarse uno detrás de otro.

Tras décadas de prohibición, escasos bares anuncian su bienvenida a los perros. Junto a mi casa lo permite uno y gana clientes hartos de soportar el calor, el frío o el viento de nuestro clima, poco amable muchos meses al año. La Asociación de Cafés y Bares se pronuncia: "Creemos que la solución alcanzada es respetuosa con el derecho a la libertad de empresa. Siendo el hostelero un sector muy heterogéneo, existirá una amplia oferta en uno u otro sentido". En Horeca también informaron a sus asociados y les facilitaron los carteles. Como destaca la campaña municipal es una tendencia internacional a la que debemos sumarnos. Así dejaremos de ser señalados como una tierra especialmente inhóspita para los dueños de mascotas.