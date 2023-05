Una ruina para el campo

Se están cumpliendo las peores previsiones para estos inicios del mes de mayo: al no haber llovido nada en los secanos áridos de Aragón, la cosecha de cereal en estas zonas prácticamente se puede dar por pérdida.

La falta de agua golpea con dureza al sector agrario y ganadero, amenazando por extensión con un encarecimiento de los precios de los alimentos. Hoy mismo, en la conferencia sectorial, el ministro Planas tiene que concretar medidas directas. Para empezar, garantizar el cobro de la PAC y flexibilizar los pagos que tienen que hacer los agricultores. A medio plazo, urge negociar un pacto de Estado por el agua.

Es difícil recordar una primera semana de mayo en la que ya hubiese que admitir que la pérdida de cosecha en cereales de invierno (trigo, cebada, avena o centeno) va a ser del 100%. Las zonas prepirenaicas y las serranías de Teruel aún aguantan porque son un poco más húmedas, pero si no llueve en los próximos días las pérdidas serán también cuantiosas. Lo mismo ocurrirá en el regadío, ya que no se va a poder sembrar la segunda cosecha de maíz verde, arroz o girasol porque no va a haber agua para regar. En cuanto a los árboles de secano como los olivos y los almendros, ya sufren un grave estrés hídrico. Ante este panorama desolador, el campo debe recibir el apoyo de las administraciones.

Aragón, como el resto de España, es un territorio acostumbrado a las sequías, pero nunca como ahora habían tenido el dramatismo que les imprime el contexto actual de cambio climático, que incluye una inequívoca tendencia a una menor disponibilidad hídrica. No ha lugar, pues, a seguir aplazando una contundente reacción ante las evidencias científicas. Nos tenemos que adaptar. Sin demora, se tienen que ejecutar cuantiosas inversiones en infraestructuras para mejorar la eficiencia del uso del agua.