Políticamente incorrecto

Yo era un afortunado. Solo trabajaba un día al año. Cada 23 de abril, interpretaba con mi socio la misma comedia. Él ponía todo su afán teatral en salvar a la princesa como el mejor de los caballeros; yo, cual bestia feroz, intentaba evitarlo con grandes bocanadas de fuego. Luchábamos, fingíamos que él me atravesaba con su lanza y se llevaba a la muchacha sobre el blanco corcel. Así, todos tranquilos hasta el próximo abril.

Veníamos montando esta parodia desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, ya el año pasado todo empezó a complicarse. De entrada, al pobre Jorge, en vez de ser vitoreado cuando apareció con su flamante armadura, le insultaron y lo amonestaron con pancartas en las que le exigían que cambiase de actitud: ‘Lanzas, no. Diálogo, sí’, ‘No a la ley de la fuerza’, ‘Fin a la prepotencia’. La consecuencia fue que el chico debió acudir al psiquiatra después de siglos en que cada uno había interpretado tranquilamente su papel.

Este año la cosa ha ido a peor. Al contratarnos ya nos exigieron firmar un documento en el que nos comprometíamos a no herir ninguna sensibilidad y a no pronunciar palabras «dañinas» como ‘chicos’ (hay que decir ‘gente’ para evitar el machismo, nos advirtieron). Y hoy mismo hemos comprobado que la nueva ley de protección animal nos aboca a no poder hacer ni siquiera una aproximación políticamente correcta de nuestro teatrillo habitual. La norma prohíbe convivir con reptiles que en estado adulto superen los dos kilos de peso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer del santo Jorge y del terrible dragón?

