Agresores sexuales inimputables

La violencia sexual aparece cada vez a edades más tempranas. Siguen conociéndose y proliferando los casos de violaciones en grupo de menores a chicas de aún menos edad.

Debemos reflexionar qué está pasando para que tanto el número de víctimas como el de agresores sexuales en adolescentes haya aumentado más del 33% sólo en un año: violaciones en grupo de chicos entre 12 y 16 años agrediendo a niñas de 11 y 13, sujetándolas con cuchillos, además grabando la violación para exhibir lo machos que son y presumir en redes para mayor sufrimiento de la víctima, amenazando después, y protegidos por la impunidad de ser menores inimputables.

En España, el Código Penal establece la mayoría de edad penal en 18 años; hasta entonces los agresores no pueden ser perseguidos penalmente por lo que su delito se enfoca desde la protección de menores, y si son detenidos, sólo pueden ser ingresados en un centro de justicia juvenil. En varios casos recientes eran reincidentes. Algo no está funcionando aquí. A los 14 años se puede cambiar de nombre y género y tomar decisiones vitales, pero no se tiene obligación penal por participar en una agresión sexual. Desde luego que es urgente revisar las claves educativas que están fallando para que se den estas aberraciones, y también es necesario actualizar la edad penal para castigar delitos de esta gravedad. Un violador debe pagar por su delito.

La reeducación de los agresores sería lo deseable, pero no es suficiente; la violencia sexual de adolescentes está normalizándose. Esta sociedad tiene un problema que debe abordarse también desde el ámbito jurídico. En el entorno europeo, la media de la mayoría de edad penal es de 14 años, como en Italia y Alemania; en Francia son los 13 años, en Holanda los 12 y en Suecia los 15. Ya que nuestro Gobierno está cambiando leyes, según dice, por armonizarlas con la UE, ¿no debería armonizarse con Europa rebajando la mayoría de edad penal de los 18 a la media europea, y así proteger a las víctimas y pensar en los ciudadanos que se sienten desamparados ante delitos cuyos autores son menores inimputables?