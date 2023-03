Desde mi terraza vemos todas las noches un objeto extraño en el cielo. Al este y a unos sesenta grados de altura. Es como un reloj redondo con doce horas marcadas por puntos luminosos y tres saetas que se mueven a la vez y a igual velocidad.

Hemos consultado a algunos aficionados, pero nos plantean más preguntas que respuestas: ¿Será un globo aerostático en el que se proyectan haces de luz para atraer la atención hacia algo (una fiesta, un concierto)? No. Demasiado alto, y demasiado pequeño si el objetivo es llamar la atención. ¿Una estrella gigante? ¿Arturo? Podría ser, está cerca de la Osa Mayor. ¿Un meteorito? ¿Una nave nodriza extraterrestre? El Pentágono y Harvard han presentado un estudio que formula la hipótesis de que una nave nodriza extraterrestre está observando nuestro sistema solar. ¡Esa es la que vemos desde la terraza!

Un tiktoker que dice ser viajero en el tiempo ha alertado de que "una especie alienígena muy hostil" viene esta semana "a recuperar la Tierra". A estas horas ya lo habrá hecho. Si leen esto es que los han salvado; el mismo tiktoker ha anunciado que otro alienígena conocido como "el Campeón" nos salvará a algunos.

Pero no sólo viajeros en el tiempo hay en las redes sociales, también usuarios que creen ser extraterrestres: "‘personas estelares’ que han venido a la Tierra desde otras dimensiones para sanarla y guiar a la humanidad hacia un nuevo periodo de felicidad y prosperidad", dicen y, dicho así, no suena mal. ¿Habrán venido en esa nave que está aparcada entre las estrellas?

Carezco de respuestas sobre lo que veo en el cielo y me niego a adoptar prejuicios tanto de escépticos como de creyentes, así que no me queda otra que esperar. He estado tentada de hacerlo con miedo, pero es más estimulante hacerlo con curiosidad y con ilusión. Al cabo, si somos parte del mismo Universo, tendremos que conocernos algún día.

No creo que vengan a invadirnos, eso era en las películas, sino a traernos felicidad, tal como dicen las ‘personas estelares’. Han debido de leer ese otro estudio de Harvard que revela que el secreto de la felicidad es cultivar muchas y buenas relaciones y han decidido ampliar las suyas a lo grande y, de paso, hacernos felices a nosotros. ¡Sean bienvenidos!