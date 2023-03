Acciones y elecciones

Este martes hubo elecciones en Laluenga. Elecciones sin campaña electoral, sin propaganda; sólo memoria, ponderación y toma de decisiones, porque no fue una sola, como en las elecciones a las que estamos acostumbrados, sino cinco las decisiones que hubo que tomar.

Se trataba de elegir, de entre todos los vecinos, a las cinco personas que habrán de conformar una candidatura para presentar a las próximas elecciones municipales. No se votaba entre los candidatos sino a los candidatos.

Si en cualquier toma de decisiones intervienen las emociones para guiar y apoyar razones y motivos, en estas las emociones desempeñan el papel principal: es el sentimiento y no el pensamiento el que conduce y empuja, porque los electores conocen bien a las personas a las que quieren votar, se relacionan con ellas, saben cómo viven y cómo tratan a los demás, las han visto actuar. Han sido elecciones sin discursos, sin promesas, sólo con acciones, y mientras los discursos y promesas electorales tienden a ser mentira, las acciones tienden a ser verdad.

Los partidos políticos gastarán este año grandes cantidades de dinero en márketing para persuadirnos, para manipular nuestras razones y nuestras emociones y con ellas nuestro voto. Nos inundarán de carteles, discursos, anuncios, mensajes de los que seremos conscientes y otros de los que sólo sabrá el inconsciente. Y con tanto reclamo necesitaremos atajos para decidir: continuación o cambio, la opinión de los cercanos o aquello que quedó grabado en nuestro inconsciente y no precisamente durante la campaña electoral.

Porque quizá la consciencia llega tarde, cuando el inconsciente ya ha tomado la decisión. Quizá la libertad es sólo una ilusión, no existe el libre albedrío y las elecciones son un juego de nuestras consciencias para hacernos creer que somos libres y así el mundo puede seguir funcionando, no sea que averigüemos que no tenemos libertad y dejemos de asumir la responsabilidad moral de nuestras acciones. Al cabo, son estas las que generan sentimientos y estos los que mueven el inconsciente. Mejor creer que somos libres.