Una pregunta -"¿por qué tenemos que hablar tanto?"- fue el resumen del profesor Tamames tras las casi dos horas de intervención del presidente Sánchez. Fue una queja fuera del guion y del reglamento de las Cortes, pero fundada.

Tamames se lamentó de que Sánchez hubiera hablado durante 100 minutos sobre cosas de las que no se le había preguntado. Se nota que no es diputado, ya que, como dice Vicente Vallés, Vox externalizó su moción al elegir a un candidato que no es de su partido y ni siquiera parlamentario. Si lo fuera, sabría que eso son los usos y costumbres de las sesiones de control semanales, y sabría también que Sánchez es extremadamente generoso consigo mismo en la administración de los tiempos.

Así que la primera jornada de la extraña moción de censura transcurrió en un sopor. Tamames hizo un dictamen aseado; el presidente habló de lo suyo; Yolanda Díaz aprovechó para calentar el lanzamiento de su candidatura, el próximo domingo de Pascua; Rufián tocó un poco de tierra cuando recordó al Gobierno al que apoya que será la inflación la que habrá de derribarlo... Cuca Gamarra esperaba su turno pacientemente. Feijóo tenía cita en la embajada de Suecia, no para hacerse el sueco, sino porque tenía fijado el encuentro con los embajadores de España ante la UE hace semanas, y qué mejor motivo para marcar distancias... Al final, con la calle en muchas y graves preocupaciones, flotaba en el hemiciclo la pregunta de Tamames. Pero el candidato debería dirigirla a sí mismo y al grupo que le ha embarcado en este lío.