Cuando era adolescente era una lectora voraz, pero no me gustaba la poesía. No la entendía. Me sonaba a deberes escolares, a análisis morfosintáctico, a cien cañones por banda.

Hasta que unos años después (con más viajes, experiencias, amistades, amores, lecturas, pelos despeinados, sueños y revoluciones pendientes), un libro me llamó a gritos desde el estante de una librería: ‘El ojo de la mujer’, de Gioconda Belli. Y me atravesó como un rayo. Entendí lo que no se puede explicar con palabras. Qué significa ser mujer (‘Con ojos, nariz y boca de mujer. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas…’). Me sumé a la profecía de los portadores de sueños. Me pregunté, como ella, "¿Qué sos, Nicaragua?". Años después viajé a este "triangulito de tierra perdido en mitad del mundo", y me enamoré de su país. Entre versos y volcanes entendí, como ella escribió, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Seguí leyendo poesía, el veneno ya inoculado, emocionándome con distintos autores y miradas, haciendo camino al andar, defendiendo la alegría como una trinchera. Y años después, hace unos días, conocí en persona en Zaragoza a Gioconda Belli, exiliada y despatriada, tan pasional, dulce, volcánica, valiente, comprometida, luchadora, vitalista, alegre, como la había imaginado todos estos años. La escuché embelesada. Volví a tener 20 años. Le pedí una foto y un autógrafo. No me atreví a decirle que su libro, que guardo lleno de subrayados y esquinas dobladas, me cambió la vida. ¡Feliz Día Mundial de la Poesía!