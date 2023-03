Gioconda Belli: "Jamás pensé que me iba a tener que exiliar otra vez de Nicaragua"

La autora nicaragüense Gioconda Belli (Managua, 1948) visitó ayer, por primera vez, la capital aragonesa, una ciudad que mantiene estrechos vínculos con el país centroamericano: está hermanada con el municipio nicaragüense de León, en Zaragoza residen hoy alrededor de 10.000 nicaragüenses y durante 14 años tuvo una librería, Los Portadores de Sueños, que tomó el nombre de un poema de Belli.

Por estas y por muchas otras razones, la escritora y poeta recibió el cariño y el aplauso en un encuentro que mantuvo por la mañana en el Instituto Aragonés de Juventud, donde conversó con la periodista Paula Figols ante un salón de actos lleno. Y por la tarde, ofreció un recital organizado por la librería Cálamo en la sede de Caja Rural de Aragón. Además, hoy (11.00) acudirá a la presentación de ‘Ama y no olvida, museo de la memoria contra la impunidad en Zaragoza’, una exposición fotográfica en la Diputación de Zaragoza que muestra el dolor de las familias de las víctimas de las protestas que tuvieron lugar en Nicaragua en abril de 2018.

El pasado mes, el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, en violación a la Constitución vigente, le quitó la nacionalidad nicaragüense a Gioconda Belli, motivo por el cual aceptó el ofrecimiento del presidente Gabriel Boric de convertirse en ciudadana chilena (también posee la italiana por ascendencia). Belli y otras 93 personas, entre ellas su hermano y su hijo, han sido acusados de "traidoras a la patria" y sentenciadas a perder sus bienes, sin juicio ni pruebas.

Durante la charla en el Instituto Aragonés de la Juventud, la escritora –que vive en España desde hace un año– habló sobre la situación actual en Nicaragua y la realidad de las mujeres en el mundo. En el acto estuvieron presentes la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo.

"Tierra/ Paisaje/ Yo moriré/ Morirán mis angustias/ pero vos seguirás / anclada en el mismo lugar/ acurrucando mis memorias y mis huesos", son los versos finales del poema ‘Nicaragua’ que Belli recitó antes de comenzar el coloquio. "Jamás pensé que me iba a tener que exiliar otra vez de Nicaragua", comentó la escritora, cuyo primer exilio tuvo lugar en 1975, cuando tenía 25 años.

Crisis en Nicaragua

El éxodo nicaragüense tiene su origen en las revueltas de 2018, cuando ataques armados del Gobierno del presidente Ortega contra manifestantes dejaron, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 355 muertos.

"No entiendo cómo hay gente en España que todavía apoya a Daniel Ortega", subrayó Belli, y añadió que «siempre me preguntan qué le pasó a Daniel Ortega. A mí nunca me gustó. Lo conocí después del triunfo de la revolución y siempre me pareció un tipo incoherente, con una mirada libidinosa, horrible»

"Estoy convencida de que el mundo sería mejor en manos de las mujeres"

"El problema de las revoluciones es que los procesos históricos son muy largos, y vivimos un tiempo muy corto –reflexionó–. Entonces, uno cree que sus sueños no se van a cumplir. Yo estoy convencida de que Nicaragua va a salir adelante y llegará a ser un país democrático libre, pero tal vez no lo vaya a ver. Eso no quiere decir que no tenga que trabajar por eso todos los días".

También se refirió al ámbito laboral y dijo que sigue "organizado para hombres que tienen esposas. El hecho de que participemos en él no ha significado que la forma de funcionamiento haya cambiado. Estoy convencida de que el mundo sería mejor en manos de las mujeres", defendió.