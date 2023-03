Nuestra vivienda y la salud

Es la casa lugar de descanso, pero también de interminable trabajo para amas y amos de casa. Es sitio de intimidad y de diálogo, pero a veces espacio de discusión y alboroto; aunque habitualmente la comunidad doméstica nos apoya y nos renueva.

En ocasiones la casa es un entorno de soledad, incluso de soledad no deseada… En todo caso, el sitio donde vivimos es un lugar que hay que cuidar, pues su espacio, sus paredes, sus muebles, su aire y su luz, su clima y todo su ambiente, que tan incorporados están en nuestras vidas, repercuten sobre nuestra salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en 2018 unas directrices sobre vivienda y salud. Advirtió entonces sobre los riesgos del hacinamiento, más frecuente entre quienes habitan barrios marginales (unos mil millones de personas en el mundo), lo que facilita las enfermedades transmisibles.

Además las condiciones de la casa, indica la OMS, han de protegernos del clima. El frío podría favorecer enfermedades circulatorias y respiratorias. Conviene que en el interior se alcancen al menos 18 grados centígrados en países templados y más fríos. Sin embargo, según datos expuestos en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) el pasado año, en Europa un 13% de las viviendas carecen de la adecuada temperatura en invierno y en un 20% de la protección frente al calor.

Las condiciones de una vivienda repercuten sobre la salud de sus moradores,

protegiéndola o poniéndola en riesgo

Conocido es el beneficio de la diaria ventilación de la casa al menos durante diez o quince minutos con objeto de eliminar C02, virus, polvo, regular la humedad (humedades inferiores al 50% son fatales para los ácaros, microorganismos causantes de alergias) y aprovechar la capacidad desinfectante de la luz solar.

Atención especial merece la prevención de accidentes domésticos. La experta Carlota Sáez de Tejada notificó en su informe de diciembre de 2021 que un tercio de los accidentes se producen en el ámbito doméstico. Diversos informes de la OMS han señalado el riesgo de caídas por suelos resbaladizos o mal iluminados, irregularidades de escaleras o pasamanos inadecuados o discontinuos, así como las alfombras irregulares o poco adheridas al suelo o que presentan elevaciones de alguna parte. Ventanas y barandillas deben tener su protección para evitar caídas. Peligro importante es el del fuego, particularmente por las colillas no apagadas o por fumar en la cama o el uso simultáneo de fuego y alcohol. Es conveniente la instalación de detectores de humo, disponer de puertas en la cocina e instalar protectores de superficies calientes (chimeneas, estufas y hornos).

Entre los contaminantes ambientales ha de considerarse el ruido por radio, música, etc. Alteraciones del sueño, de la audición, arritmias o cefaleas, depresiones y conductas agresivas pueden ser consecuencias del ruido mantenido en niveles no recomendables. No deberían sobrepasarse los 55 decibelios de día ni 45 de noche. Hay que tener en cuenta que 55 decibelios los produce una televisión en volumen medio o una aspiradora no muy ruidosa.

Debemos por tanto cuidar nuestra casa, y hay que conseguir que todo el mundo pueda vivir en espacios dignos y adecuados

Circunstancias externas también repercuten sobre la salud. Así, la comunicación dificultosa con el exterior reduce las salidas de casa, lo que favorece el aislamiento con su tendencia a la depresión y también la reducción del ejercicio físico favorece la obesidad. Los desórdenes sociales pueden frenar el deseo de salir, mientras que la cohesión social del vecindario mejora el bienestar psíquico. Sobre el estrés que desencadena el cambio de casa, así como la posible depresión derivada de dejar antiguas relaciones con el vecindario ha insistido recientemente la experta Erika Valero. La casa, en fin, es parte de nuestra vida y por lo tanto de nuestra salud ¡Cuidémosla, pensando en el bien de todos!