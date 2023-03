El ‘summum’ del cine

Que ‘Todo a la vez en todas partes’ se convirtiera en la triunfadora de los Óscar ha levantado tanta polvareda como la elección de ‘Jeanne Dielman…’ como mejor película de la historia. Y en ambos casos está justificada, la polvareda quiero decir.

Hollywood ha querido premiar una producción muy conectada con el metaverso, las redes y hasta la IA. Lo cual está muy bien, siempre y cuando no se quede en la superficie. Yo la vi y me costó entrar en ella, pero lo peor fue no sentir ninguna emoción, ningún sentimiento ni interés alguno.

Algo muy parecido me sucedió tras las tres horas largas de ‘Jeanne Dielman, 23 rue de Commerce…’, que dirigió en 1975 Chantal Akerman y que ha sido designada por ‘Sight and Sound’ como la mejor película de la historia. Esta revista lleva eligiendo desde hace más de setenta años y cada diez el mejor filme de todos. Ni ‘Vértigo’, ni ‘Ciudadano Kane’, ni ninguna de esas obras importantes que nunca olvidaremos. Hace unos meses hicieron pública su última decisión: la de Chantal Akerman era el ‘summum’. No importa que fuera una rareza desconocida. Quise comprobar si era tan buena. Tres horas largas, sin apenas diálogos y con el agravante de que todo lo que en ella sucede es una repetición constante de cada día, y con quince últimos minutos insufribles. ¡Y aun hay quien dice que es un filme feminista!