Una desconocida le da los buenos días alegremente al llegar a la parada del tranvía. Ya en el convoy, dos adolescentes se levantan a la vez como impulsados por un resorte para ceder sus asientos a dos ancianos que podrían ser sus abuelos. "Muy amables, caballeretes", agradece uno de ellos. "En los jóvenes, como en los viejos, hay de todo", reflexiona su acompañante.

Un papi juega con su bebé y le hace reír hasta arrancarle la carcajada. Su incontrolable risa cantarina contagia a todos los pasajeros del vagón.

Una joven consuela a una conocida que llora en el asiento contiguo contándole su doloroso secreto: "Hace un año me detectaron una enfermedad incurable, pero hay que seguir adelante. Hoy puedo soñar, disfrutar de la vida, mañana puede que no". En el supermercado, la cajera le recibe amablemente: "tiene cara de cansada", y le ayuda a llenar las bolsas. Le agradece el gesto. "No me cuesta nada hacerlo". Conversan sobre la primavera que se avecina lluviosa, como debe ser, y con buena temperatura. Mejor que el termómetro sea benevolente, ya que hay que ahorrar en calefacción.

"La gente feliz no mata, por eso es tan importante la felicidad". En estos tiempos tan belicistas, se le quedó grabado en el alma el titular en la contraportada del HERALDO del organizador del Congreso Mundial de la Felicidad que se celebra en Zaragoza.

Y piensa que cada día caen gotas de felicidad, instantes amables que nos hacen la existencia más llevadera, aunque a veces apenas les demos importancia. Son momentos que caen como una lluvia fina. Que germine o no la alegría de vivir depende de la piel de quien la recibe.