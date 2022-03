El año pasado se cumplió el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya.

Y al hilo de la efemérides se organizó aquí, en lo cultural, la de dios, no exagero, una programación amplia y desigual donde convivieron aciertos y desaciertos, incluyendo migas de pan echadas a los patos. Y se subrayó, como ya sabemos, que Goya es el significado de lo permanente, o, como ha dicho ese buen escritor que es Julio José Ordovás, el hombre sordo que oía por los ojos. No podemos olvidar que también se lanzaron proyectos como un espacio Goya en la Lonja o que el pintor dé nombre a la estación de tren de Zaragoza. Pero el futuro, con esos proyectos, no sé si pasa por llamar a un nigromante o por leer los posos del café.

Lo cierto es que se acaba de publicar el informe del Observatorio de la Cultura del año 2021, con ranking e indicadores de la actividad en ciudades y Comunidades Autónomas, y con detalle de los 70 acontecimientos culturales más destacados en el territorio español, no figurando ninguna referencia a lo hecho con Goya, lo cual me entristece.

Veo, sin embargo, que no vamos a quedarnos quietos y ya se han anunciado para el mes de mayo unas Fiestas Goyescas, olé, donde habrá un pregón, pronunciado por un actor que hará de Goya, se instalará un mercado y tendremos ‘videomapping’. ¿Y por qué no algo en el Tubo titulado ‘Goya y la forma de beber una sangría’?

En resumen, creo que tras lo hecho, tras los nuevos anuncios y lo que no ha reflejado el informe del Observatorio de la Cultura sobre Goya, conviene, de momento, una sencilla actuación: pensar más.