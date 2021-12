Medidas moderadas contra la séptima.

El Gobierno de Aragón toma al fin medidas para hacer frente a la séptima ola del virus.

Eso sí, son medidas, como habían anunciado el presidente y la consejera, moderadas. Tan moderadas, que uno puede pensar que en realidad son solo la primera parte y que, dentro de algunos días o después de Reyes, tendrán que venir algunas más, porque la famosa e infame curva está disparada en vertical. Veremos.

Por ahora, nos aprietan un poco las clavijas. No demasiado, pero sí lo suficiente para que muchas empresas de hostelería, que apenas habían empezado a recuperarse, reciban un nuevo golpe. ¿Habrá ayudas esta vez? O, antes que eso, ¿llegarán algún día todas las que se han comprometido?

Nos repiten, y nos repetimos, que esta ola no es como las anteriores. Que hay muchos contagios, pero relativamente pocos enfermos. Que los hospitales no se han colapsado, como hubiera ocurrido de no ser por las vacunas. Y es verdad... pero solo hasta cierto punto. Porque tenemos una de cada cuatro camas uci ocupada por enfermos de covid y la presión sobre el sistema sanitario afecta a la atención debida a otras enfermedades. Y los centros de salud están saturados, tanto que la Consejería ha decidido renunciar al rastreo de los contagios salvo en el caso de las personas vulnerables. Toda una confesión de impotencia.

En fin, las vacunas funcionan, esta vez es más suave, estamos mejor que el año pasado... Sí, todo eso es verdad, pero la solución sigue siendo estrangular la hostelería. Y este año tampoco habrá cotillones. Bueno, hasta las dos.