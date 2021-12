El empleo y sus desigualdades

A diferencia de la crisis económica causada por el fin del ‘boom’ inmobiliario y de la construcción en 2008 y los años siguientes, el empleo se ha recuperado con más rapidez en la surgida como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Aunque es evidente que a las cifras ha ayudado la aplicación generalizada de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la clave fundamental ha sido una recuperación impulsada por el éxito de la campaña de vacunación, si bien entre tanto han surgido nuevos nubarrones.

Aragón registró en la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al tercer trimestre del año, la menor tasa de desempleo del país (8,79%), además de contar con 589.000 afiliados a la Seguridad Social, casi 22.000 más que un año antes (un 3,86%), con el mayor incremento de puestos de trabajo desde 2007, tanto en personas como en porcentaje anual.

Pese a estos datos positivos, aún estamos muy lejos del casi pleno empleo de otros países europeos y el paro entre los jóvenes de entre 16 y 24 años sigue siendo un problema. La cifra ha crecido en Aragón en 2.600 personas y se sitúa en el 24% del total de la población activa.

La recuperación de la economía y la evolución del modelo productivo en la que estamos inmersos sitúa a muchas empresas ante la posibilidad de contratar a más gente, en muchas de ellas con el ferviente deseo de incorporar savia más joven, preparada, con los conocimientos y la formación idóneos para hacer frente a los retos de una economía más global y que la UE pretende que sea más digital, sostenible e inclusiva.

Sin embargo, hay muchos puestos de trabajo que no se cubren porque esas compañías no encuentran a las personas adecuadas para los empleos que ofrecen, lo que demuestra que el sistema educativo que tenemos no está respondiendo adecuadamente a las necesidades de las empresas. En este escenario, las titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como muchos grados de Formación Profesional (FP), son garantía de contrataciones, pero quienes salen de ahí siguen siendo pocos.

Y es justo en la preparación que deben tener quienes acceden por primera vez a un empleo o los que quieren hacerlo después de haberlo perdido porque su capacitación ha quedado obsoleta donde está una de las grandes desigualdades que tenemos en el mercado laboral. Pero hay más.

José María García y Beatriz Callén, del departamento de Estudios y Análisis de CEOE Aragón, reseñan en uno de los monográficos incluidos en el último número de la revista Economía Aragonesa de Ibercaja cómo la covid-19 ha impactado severamente en el mundo del trabajo con afecciones muy desiguales en función de los sectores.

Las primeras repercusiones de la pandemia en el empleo se notaron nada más decretarse el estado de alarma por esa «hibernación de la economía» de la que habló el presidente Pedro Sánchez y que obligó a parar toda actividad económica que no fuese considerada esencial, seguida luego por las limitaciones impuestas a todo lo que tuviese que ver con el acercamiento entre unas personas y otras.

Todo esto se amortiguó con los ERTE, señalan García y Callén, que también indican que esa herramienta enmascaró el impacto real de la covid sobre el mercado laboral y la producción. «Los efectos sobre las empresas han sido de una dimensión mayor que sobre el empleo, y su recuperación se está mostrando más lenta, con una mayor incidencia en las empresas de menor tamaño», sostienen.

Pese a la mejora de los datos de la EPA del tercer trimestre, los analistas de la CEOE recuerdan que los indicadores de empleo se encuentran aún por debajo de los niveles del mismo periodo de 2019, mientras apuntan que en este tiempo el empleo público se ha incrementado -aunque con una muy elevada temporalidad- y el privado está aún alejado de sus parámetros anteriores, no en vano la recuperación se ha visto ralentizada en los últimos meses por los incrementos del precio de la luz y de las materias primas y la crisis de suministro de componentes para la industria.