Carmen Romero: “Necesitaba hablar sobre el suicidio de mi hermano”

Hablar de un tema todavía tabú como es el suicidio con Carmen Romero resulta fácil. Quizás porque ella decidió hace mucho que era lo necesario. Sobre todo cuando, como es su caso, has perdido a un hermano por esta causa. Fue en junio de 2016, en Madrid, cuando su mundo, como ella mismo dice “se desmoronó por completo”.

“Nada volvió a ser lo mismo desde ese día. Ni siquiera yo. Es como si me hubieran sacado de golpe de la vía que tenía y me hubieran colocado en otra completamente distinta”, relata. Ese día su hermano Miguel decidió quitarse la vida. Tenía 24 años. Militar de profesión, atravesaba un periodo complicado tras sufrir un brote psicótico. “Todo fue muy rápido, era un día normal, en casa, mientras veíamos ‘El Padrino’”, rememora. “Jamás nunca nadie está preparado para esto”, confiesa.

“Estuve en shock varios meses y el duelo ha sido larguísimo e inexplicable en muchos casos. Esto nunca se supera, aprendes a vivir con ello”

En aquel momento, en su cabeza, tan solo una frase: “Esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando”. De ahí el título del libro. “Estuve en 'shock' varios meses y el duelo ha sido larguísimo e inexplicable en muchos casos. Esto nunca se supera, aprendes a vivir con ello”, señala.

Y es que han pasado ocho años. Sin embargo tanto para ella como para su madre y su hermana sigue siendo un tema recurrente. No desde el dolor y el trauma. Más bien desde la unión de quienes han sido víctimas de un hecho tan devastador como este. “Nos unimos como nunca y logramos salir adelante, sobre todo gracias a mi madre que no nos dejó caer. Todavía me pregunto de dónde sacó la fuerza”, afirma.

“Tenía claro que había que hablar de esto, abordar el tema de la salud mental y visibilizarlo de alguna forma. Necesitaba hablar sobre el suicidio de mi hermano"

Un día, tras meses de consecuencias, tras aprender a vivir con el sentimiento de culpa y meses de terapia –“la cual mucha gente no puede permitirse”, crítica- decidió que necesitaba compartir con el mundo todo por lo que había pasado. “Tenía claro que había que hablar de esto, abordar el tema de la salud mental y visibilizarlo de alguna forma. Necesitaba hablar sobre el suicidio de mi hermano, para mí era lógico hablar de lo que me había pasado”, reivindica. Sin embargo, la cómica entendió que tan solo podía hacerlo de una manera.

El problema era la respuesta. “La gente se incomodaba muchísimo. Ahora pasa menos, pero la tensión continúa estando ahí. Me negaba a dejarlo atrás sin más, a hacer que no había pasado nada. No tenía sentido para mí”.

Y es que, para reconectar consigo misma, Carmen comienza a tantear las dimensiones de la tristeza hasta que, de forma inesperada, irrumpe el humor. Solo entonces comprende que la única forma de agarrarse a la vida pasa por afrontar la muerte desde un lugar alejado del tabú, el silencio y el miedo. Así que decidió utilizar el lenguaje que más domina, aquel en el que se siente cómoda: la comedia.

"Abordo desde la comedia todo lo que me da miedo o me provoca dolor”

¿Y cómo hacerlo? Como juega ella con el humor: de manera directa, clara y concisa. “Supongo que es la forma con la que siempre me he enfrentado a la vida, me sale natural. Abordo desde la comedia todo lo que me da miedo o me provoca dolor”, reflexiona. Y aunque reconoce que a ella misma le costó mucho derribar ciertas barreras, lo consiguió. “Ese día, antes de lo ocurrido, yo le había preparado la merienda. Bromeo con lo mal que cocino como para haber tomado esa decisión”, afirma.

Y es que, a pesar de que haya mucha gente que no lo entienda, hay otras personas que lo agradecen y también se lo toman con humor. “Tan solo puedo agradecer a editorial Planeta haberme acompañado y publicar mi visión de una experiencia que, al final, me ha servido de excusa para hablar de un tema tan importante como este”, asevera.

Un chico normal

Y es que Miguel era “un chico normal”, como tantas veces pasa en estos casos. “Era alegre, feliz, divertido, bromista, estaba recién independizado, generoso y muy buena persona”, reconoce su hermana. Sin embargo, de la noche a la mañana le cambió la vida. “Esto es algo que le puede pasar a cualquiera, por eso hay que hablarlo”, añade.

En su caso, asistir a un centro de Ayuda Mutua de Madrid le sirvió de soporte durante mucho tiempo. “Es el único lugar en el que te escucha gente que ha pasado por lo mismo, y tú a su vez lo haces con ellos”, añade. Porque, como afirma la autora, “esto es algo con lo que tienes que aprender a vivir toda la vida. Con tiempo, mucho trabajo, terapia y paciencia. Pero la ausencia estará con nosotras siempre”, concluye.

Hablemos de suicidio

En Aragón existen numerosos recursos en materia de prevención y postvención. Como Paso a Paso Aragón, la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA), la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme), la Asociación Aragonesa de prevención del suicidio y la conducta autolesiva (Liana), el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (Coppa) y la Red pública de atención a la Salud Mental.

Todos los servicios sanitarios y de urgencias están siempre disponibles para ayudar a las personas de cualquier edad a mejorar su salud mental y pueden intervenir para apoyar y prevenir situaciones de riesgo.