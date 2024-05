Víctor Sampedro Blanco: "20 Minutos publicó el único titular que no mintió: '11-M, fue Al AlQaeda'"

Víctor Sampedro Blanco, catedrático de Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos I, autor de una docena de libros, alterna y mezcla con brillantez la ciencia política, la comunicación, la sociología y la historia contemporánea. Acaba de publicar el libro ‘Voces del 11-M. Víctimas de la mentira’ (Planeta. 316 páginas), un libro que intenta explicar que sucedió en los atentados de esa fecha en 2024, que estremecieron a España, con 192 muertos, pero también a la vieja Europa. El libro, publicado por Planeta, se presenta el jueves 23, a las 19.00, en el sala María Pilar Sinués del Paraninfo con la presencia del autor y del policía Rodolfo Ruiz, uno de los ocho testimonios que se recogen en el volumen.

Dice que es el mayor atentado terrorista que se ha producido en Europa. ¿Es así, no ha habido nada comparable en otros lugares?

El 11 de marzo de 2004, los yihadistas se cobraron una de cada dos víctimas mortales provocadas por el terrorismo en Madrid y una de cada cuatro o cinco en toda España. Fueron casi 200 muertos y 2000 heridos. La UE determinó esa fecha como Día Oficial de las Víctimas del Terrorismo, por ser el peor atentado producido en suelo europeo hasta la fecha.

Perdone la frivolidad. ¿Tiene o tenía España por alguna razón imán para el terror más indiscriminado?

El imán evidente fue la guerra de Irak. Las tropas aliadas, con las que colaboró España, entraron en Bagdad en marzo de 2003. Unos meses después, en octubre de ese mismo año, Osama Bin Laden ordenó atentar en España. Entonces aún no estaban convocadas las elecciones para el 14 de marzo de 2004. Por tanto, Aznar y el PP mienten cuando aún ahora dicen que el atentado tuvo motivaciones electorales. Antes habían mentido, afirmando que existían armas de destrucción, para invadir Irak. Y el mismo 11 de marzo de 2004 engañaron por segunda vez a la ONU, logrando que el Consejo de Seguridad condenase a ETA y no a Al Qaeda. A continuación, durante tres días antes de las elecciones del 14 de marzo, mintieron al electorado. Imputaron el atentado a ETA y cuestionaron la autoría yihadista. Y así siguen…, hasta el día de hoy. Reconocer esas mentiras habría acabado con sus carreras públicas hace 20 años.

¿Por qué cree, si puede deducirse algo, que se cometió ese atentado? ¿Qué razones podían tener los yihaidistas?

No hace falta deducir nada, sino atender al sumario y la sentencia firme del Tribunal Supremo de 2018. Los asesinos eran una célula durmiente, activada con nuevos miembros, motivados por la participación española en la invasión de Irak. No hay duda ninguna al respecto. Nadie lo pone en duda, excepto J.M. Aznar, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos... y quienes repiten sus infundios. Fuera de España nadie duda que el 11-M fue la respuesta yihadista a la guerra de Irak en la que nos metió Aznar.

Tal como se ve en el libro, con los dos policías, el atentado era claramente islámico. ¿Por qué se hizo creer que era un atentado de ETA, qué razones, qué se ganaba con eso?

Varios miembros del PP han publicado testimonios de sobra en sus memorias. No quieren pasar a la historia como cómplices de mentiras con este calado. Señalan que los asesores electorales dijeron que, si ETA era la responsable, el PP ganaba por mayoría absoluta y que, si eran los yihadistas, "se iban para casa". Creyeron que podrían mantener la mentira hasta las votaciones; luego, debido a su gravedad, la mantuvieron. Es lo que tiene mentir: te obliga a vivir en y de la mentira.

Ha contado que hasta el entonces presidente José María Aznar se implicó llamando a los periódicos. Él y algunos de sus colaboradores. ¿Qué hay de ello?

Lo han contado los directores de los principales medios. Aznar logró que todos los periódicos de alcance nacional culparan a ETA o cuestionasen la autoría yihadista llamándoles personalmente. Los testimonios que recojo de tres periodistas de tendencias muy diferentes (José Antonio Zarzalejos, Gumersindo Lafuente y José Antonio Martínez Soler) denuncian el poder del gobierno de Aznar y el PP de Madrid ejercían sobre la Prensa. Soler denuncia que Aznar le expulsó de TVE y que le impidió trabajar en ningún medio español. Zarzalejos y Lafuente señalan que fueron cesados por presiones de Esperanza Aguirre al negarse a suscribir la teoría de la conspiración.

"Varios miembros del PP han publicado testimonios de sobra en sus memorias. No quieren pasar a la historia como cómplices de mentiras con este calado"

Foto de archivo: Pilar Manjón participo hace una década en unas Jornadas internacionales sobre terrorismo en las Cortes de Aragón. Guillermo Mestre.

¿Qué le llevó a hacer un libro así, qué buscaba, qué quería aclarar?

Estos bulos no tienen parangón. No sólo por la gravedad de aquel atentado y el número de víctimas. Arranca de un Gobierno, lo difunden grandes medios. Uno de ellos, la COPE, que es propiedad de los obispos. La conspiración del 11-M impide cerrar el duelo: niega a las víctimas la posibilidad de colocar una lápida que denuncie a sus verdugos. Y les somete a soportar una autopsia constante e indignante. Llevan 20 años buscando ‘la verdad’ que se niegan a reconocer y revictimizando a un colectivo enorme de gente muy humilde.

Cuéntemos, antes de decidirse a hacer el libro, ¿qué había encontrado, qué le molestaba tanto?

La cruel revictimización sigue hasta el día de hoy. Y quienes consienten las mentiras sobre algo tan grave, también mienten. Las víctimas del yihadismo fueron vejadas, hasta el punto de tener que llevar escolta. Los periodistas que se negaron a mentir a sabiendas fueron cesados de sus cargos. Los policías, que arriesgaron sus vidas y no se plegaron a las presiones conspiranoicas, vieron truncadas sus carreras profesionales truncadas. La primera mujer de uno de ellos, Rodolfo Ruiz, acabó suicidándose.

Sí, eso impresiona mucho. Recoge el testimonio de Rodolfo Ruiz. ¿Por qué ha hecho el libro, casi como una declaración, como una confesión en primera persona, por decirlo así?

Debemos hacer frente a los bulos, dando y tomando la voz en primera persona. Dando un testimonio comprometido y que esté a la altura de quienes pagaron un precio tan alto por mantener la verdad desde el primer momento y ante gente tan poderosa.

Si no le importa, casi como pequeños telegramas o fragmentos, resúmanos puntos claves de cada uno.

Pilar Manjón, sindicalista ya en el franquismo, luchó hasta la extenuación por la memoria de su hijo Daniel y la de otros 191 asesinados. Por su altura moral y compromiso ético sería la versión femenina de Pepe Mújica si España fuese una República. Posibilidad que, no por casualidad, nos niegan preguntándonos: ¿y tú querrías un presidente como Aznar? Por eso masacraron a Pilar y la expulsaron de la esfera pública: para negarnos los valores y el futuro que aún encarna. Eulogio Paz: sucesor de Pilar Manjón en la presidencia de la Asociación 11-M. Afectados del Terrorismo ha mantenido esa organización como salvaguarda de dignidad y coherencia cívica. Han defendido el estado de Derecho frente a los conspiranoicos. Si por ellos fuera, no habría habido culpables en el peor atentado de nuestra historia. Aitziber Berrueta, hija de Ángel, un panadero de Pamplona asesinado el 13 de marzo de 2004 por negarse a condenar a ETA por el 11-M. Es la prueba de que el discurso de odio, desatado desde entonces, criminaliza al disidente ilegalizando al adversario político como terrorista o golpista.

"Gumersindo Lafuente, desde las antípodas ideológicas de Zarzalejos, también es cesado por no secundar las teorías de la conspiración en la versión digital de 'El Mundo'. Pero, como Zarzalejos, se convertirá en referente profesional, siguiendo líneas editoriales bien diferentes"

Hay más testimonios. De tres periodistas...

José Antonio Zarzalejos, un periodista conservador, coherente con su ideario y el código profesional básico, que sufrió algo desconocido en el periodismo hasta entonces: que sus "compañeros" (Pedro J. y Losantos) pidiesen el boicot del ABC que entonces dirigía, por no defender la teoría de la conspiración. En realidad, pretendían (y lograron) hacer un gran negocio, desbancando al ABC como segundo diario más leído. Gumersindo Lafuente, desde las antípodas ideológicas de Zarzalejos, también es cesado por no secundar las teorías de la conspiración en la versión digital de 'El Mundo'. Pero, como Zarzalejos, se convertirá en referente profesional, siguiendo líneas editoriales bien diferentes. José Antonio Martínez Soler, un gran periodista de la Transición que, refugiado en el diario señero de la prensa gratuita, '20 Minutos', publicó el único titular que no mintió al electorado el día de las votaciones: "11-M, fue Al AlQaeda". Lo lograron porque los propietarios del medio eran noruegos y porque contaron con la imprenta de HERALDO DE ARAGÓN. Quisiera que fueran el ejemplo a seguir por 'mi' alumnado.

Víctor Sampedro ha realizado una completa y valiente inmersión en otro de los ejemplos del fango cada vez más habitual de la política española. Javier Ocaña/Planeta.

Hay otro policía.

Sí, sí. Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de la unidad TEDAX de desactivación de explosivos, sufrió un terrible acoso mediático. Habiendo perdido compañeros en la lucha contra ETA fue acusado de encubrir a la banda terrorista, por haber aportado la prueba concluyente y decisiva para incriminar a los yihadistas. Le pusieron a dirigir una comisaría de la periferia de Madrid.

A Zaragoza viene Rodolfo Ruiz, el primer policía qué llegó a El Pozo. ¿Lo suyo es valentía, amor a la verdad, honestidad?

Rodolfo Ruiz dejó Madrid y vino a Zaragoza para recomponer su vida, tras el suicidio de su primera mujer, y lo ha logrado. Es, como Manzano, un servidor público insobornable, un funcionario de policía incorruptible, fiel al cuerpo y a sus compañeros. Por ello, precisamente, se ensañaron con él. Quienes podían y debían haberle defendido le dejaron a los pies de los caballos. Le llegaron a inhabilitar y multar por detener a miembros del PP que agredieron al ministro Bono y este no quiso testificar a su favor.

Recuérdenos quién resulta peor a la luz de sus investigaciones: ¿el poder o una parte del periodismo?

Es difícil establecer grados ante tanta indignidad. Los políticos mentirosos no existen sin periodistas que difundan sus mentiras a sabiendas y viceversa. Se necesitan y retroalimentan para engañar al público a cambio de votos y audiencia.

Algo que queda claro es el carácter modesto de las víctimas.

Las víctimas del 11-M eran, son, estudiantes, migrantes y trabajadores. Por eso dijimos: "Todos íbamos en ese tren". Por eso, también, pudieron y pueden seguir invisibilizándoles y agrediéndoles.

¿Cómo se podría tantos años después dignificar y reconocer a las víctimas?

Quien se equivoca puede disculparse y ser perdonado, pero no quien miente de forma reiterada, consciente e insidiosa. Esos políticos mendaces y los pseudoperiodistas mercenarios debieron ser expulsados de la vida pública hace dos décadas. A la población nos cabe protagonizar un funeral de estado laico, con los máximos honores, que aún no se ha producido. Laico, tal como corresponde a una población que, en gran parte, no era católica y que fue injuriada desde la COPE; insisto, la radio de los obispos. En el 20 aniversario, las piezas del monumento de Atocha, que se ha derribado para construir una nueva vía de metro, están siendo subastadas en internet.

¿Qué lecciones ofrece este libro? Sostiene, por ejemplo, que el 11-M podría ser que esa mentira pudo ser el origen de la corriente de ultraderecha que nos invade...

El 11-M se instalaron los peores bulos imaginables. Insisto: no tienen equivalente. Y en la actualidad se ha normalizado el criminalizar e ilegalizar al disidente. Si niegas que el independentismo catalán sea golpista o el vasco, terrorista; entonces, eres de la ETA. Si criticas a Israel, eres de Hamás. O desmilitarizamos y desembarramos el debate público o se impondrán los más violentos y los más sucios.