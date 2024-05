Merche Llop: "Me alimenté con sonidos de jota y soy ciudadana del mundo aunque el mundo me duela"

¿Cómo se ha ido gestando ‘Incinerar el mito’, que publica Nautilus, qué buscaba y qué ha encontrado? Lo presenta el miércoles 22, a las 19.00, en la Diputación de Zaragoza con María García Zambrano y el grupo Ruido de Fondo.

Los poemas de ‘Incinerar el mito’ ( ‘Incinerar el mite’) se han ido gestando desde hace años, quizás desde la publicación de ‘Esclat’, en 2018. Sin embargo, he ido perfilando su forma desde hace dos años con la motivación para la escritura en el contexto del Taller Helecho Poético Internacional en línea y presencial en la Casa de Zitas, ambos impartidos por Samuel Trigueros, a quien agradezco sus orientaciones y la publicación tan cuidada en su editorial Nautilus Ediciones.

¿Es un libro de lo cotidiano, de lo soñado, de lo intuido?

Es un libro de introspección con imágenes del mundo que contemplo.

¿Cómo nace en usted la poesía: de las pequeñas cosas, de la meditación, de la inspiración, del arrebato?

La poesía como expresión escrita nace en mí cuando soy consciente de que las sensaciones y las emociones pueden mostrarse a través de un lenguaje diferente de la narrativa. Para ello tengo a las poetas y los poetas que me atrapan con su poética de los cuales aprendo cada día.

¿Qué lengua elige de partida y cómo la va depurando?

Escribo con un lenguaje sencillo y busco las palabras más ajustadas al sentido de lo que quiero expresar.

Desde el nuevo Gobierno de Aragón algunos han dicho que en la Comunidad Aragonesa no existe el catalán. ¿Qué les diría una autora aragonesa de Nonaspe?

Soy aragonesa y mi lengua materna es catalán, es una denominación científica que viene de la Universidad. Algunos políticos se rigen por otros criterios.

¿Se siente más catalana que aragonesa, si puedo hacerle esa pregunta?

He nacido en Nonaspe, me alimenté con sonidos de jota aunque fui muy torpe para bailarla a pesar del interés que pusieron mis padres en que aprendiera. Cuando estoy fuera de Aragón me emociono de manera muy especial si oigo cantar una jota, pero no soy regionalista y menos nacionalista, odio los nacionalismos. Desde los doce años, cuando salí de mi pueblo para estudiar, nunca he dejado de moverme y habitar diferentes lugares a la vez, con sus culturas específicas, y de todas aprendo y me nutro, como aprendo de personas que vienen de otros países y tenemos cercanía por diferentes motivos. Me siento ciudadana del mundo aunque el mundo me duela.

¿Qué significa para Merche Llop la memoria, qué le da? ¿Y cómo diría que es la suya: esponjosa, de sonidos, de olores, de criaturas, de amores, de familiares inolvidables?

Tengo memoria emocional impregnada de sensaciones. Todo lo que nombra me identifica.

Es un libro de paisajes, de pasiones, de afectos. ¿Es ese tu territorio?

Es un libro que se muestra desde el interior de la mujer que lucha por ser ella misma en su esencia y quemar todos los mitos construidos por educación o por tendencia y que la mantiene esclava de esas prescripciones; es un libro de tránsito hacia el desprendimiento de los mitos como metáfora de los mandatos recibidos desde la cultura patriarcal que nos ha esclavizado. Hay dudas, hay dolor y hay decisiones en la escritura de estos poemas.

¿Cómo se traduce un libro así, lo ha hecho usted, lo ha traducido con Samuel Trigueros? ¿Cómo explicaría ese trabajo?

La escritura primera de estos poemas ha sido en castellano, después los he traducido al catalán. Mi anterior poemario ‘Estallido’, tuvo un proceso inverso: los escribí en catalán y los traduje al castellano después. Desde que fallecieron mis padres no tengo tantas ocasiones de hablar en catalán aquí en Zaragoza donde vivo y eso se nota también en el pensamiento y en la escritura. En estos momentos estoy trabajando la traducción de mis poemas al aragonés con una persona cualificada para hacerlo. Es mi deseo publicarlo en las tres lenguas de Aragón.

Explícanos en qué consiste La Casa de las Burbujas Azules de Caspe, ¿qué sucede ahí? Algunos de sus miembros participan en la presentación del libro.

La Casa de las Burbujas Azules es un lugar mágico junto al Mar de Aragón en Caspe. Es un proyecto que se puso en marcha hace 18 años cuando apostar por la cultura en el medio rural era un sueño que mi hija y su familia quisieron hacerlo real. Allí se realizan encuentros de diferentes artes. Hay que visitarlo para sentir su aroma de paz. Cuando se pudieron iniciar actividades después de la reclusión por la covid-19, fue un lugar que dio posibilidades de trabajo a muchos grupos artísticos aragoneses y de otros lugares precisamente por ser un espacio abierto en plena naturaleza: ‘Al Arte Libre’ . El primer fin de semana de junio tendrá lugar el VII Festival Artes Escénicas del medio rural Wood Box con música, encuentros, actividades para la infancia y muchas actividades más, con el lema ‘Vivir del arte en mi pueblo es posible’. Todo está en las redes.

¿Entonces?

Me emociona hablar de la Casa de las Burbujas Azules; también allí hay poesía en las noches de verano. Es un lugar que invito a conocer y a disfrutarlo, y no solo porque esté vinculado directamente a mis afectos.

LA FICHA

'Incinerar el mito' / 'Incinerar el mite'. Merche Llop. Nautilus. Zaragoza, 2024. [Presentación, 22 de mayo, miércoles. Diputación de Zaragoza, Sala de Música. A las 19.30. Con la poeta María García Zambrano y el dúo Ruido de Fondo, Enzo Martín y Alberto Martín.]