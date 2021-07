El 'Camino de sirga' de Jesús Moncada se convierte en novela gráfica

Es una de las mejores novelas del siglo XX. Ha sido objeto de adaptaciones cinematográficas y teatrales y, ahora, da el salto a las viñetas. ‘Camino de sirga’, la inmortal obra de Jesús Moncada, se ha convertido en cómic por obra y arte -mucho arte- de Roberto Morote (Andorra, 1987) que se ha hecho cargo del guion y de los dibujos de la novela gráfica. El título, además, se edita en español, aragonés y catalán, gracias al esfuerzo conjunto de las editoriales aragonesas GP Ediciones, Gara d'Edizions y la catalana Trilita Edicions.

"Hasta hace un par de años no conocía la novela de Moncada, pero la leí, me encantó y después he devorado toda su obra", cuenta Morote, que ha estado todo ese tiempo –el confinamiento no le vino mal– trabajando en la historia resumida en 160 páginas de cómic entintado en blanco y negro. Para recrear los dibujos, el joven se ha apoyado mucho en "imágenes antiguas que atesoran los vecinos de Mequinenza o en archivos históricos que han ido compartiendo en las redes, en las bibliotecas y en los centros de estudios".

"Lo más complicado ha sido dar continuidad a los personajes a lo largo de los años. La novela transcurre durante un siglo y me preocupaba cómo reflejar la evolución y los cambios de los protagonistas", cuenta Morote, que estudió Diseño Gráfico en Zaragoza y Fotografía Artística en Huesca. Después se formó como dibujante de cómic en la Escola Joso de Barcelona y ‘Camino de sirga’ ha sido sin duda su proyecto más ambicioso. "Antes había hecho una historieta corta de ocho páginas para un fanzine y otro cómic para Tiebel, en cuya presentación en Zaragoza fue donde conocí a los editores y se abrió esta posibilidad", comenta el joven, que tiene su estudio en Cuevas de Almudén, en el corazón de las Cuencas Mineras. Morote también había hecho portadas de disco, carteles e, incluso, retratos a grupos como Interpol o Danny Brown mientras tocaban en directo en el Primavera Sound, pero la actual puede considerarse su primera gran inmersión en la novela gráfica.

Como es sabido,‘Camí de sirga’ es la obra cumbre de Jesús Moncada, escritor, pintor y fotógrafo, nacido en Mequinenza en 1941 y al que el cáncer se lo llevó en 2005, un año después de obtener el Premio Aragón de las Letras. La novela publicada en 1988 cuenta la historia del último siglo de existencia del pueblo viejo antes de que llegase el pantano. La sirga era el método utilizado para transportar río arriba los ‘llaüts’ -barcos carboneros- desde las minas a la estación de tren más cercana. Moncada, que trabajó en la editorial barcelonesa Montaner en los 60 y 70, juega de forma magistral en esta novela con las descripciones, los personajes (Carlota de Torres es el más llamativo) y el devenir de las épocas a la hora de definir el perfil de Mequinenza en un período que va desde mediados del siglo XIX hasta la inauguración del embalse, obra que anegó buena parte del caserío y las mejores tierras de la localidad.

La alcaldesa de Mequinenza, Magda Godia, reconoce que una versión de cómic era “una de las últimas teclas que faltaba por tocar con la obra de Moncada: se había introducido muy bien en el mundo teatral y se había trabajado también en lo cinematográfico, pero el cómic es harina de otro costal”. La primera edil se felicita de que se haya conseguido plasmar en viñetas “ese espíritu con tanto detalle y precisión” de la novela y, también, de que el cómic permita “abrir un abanico de posibles lectores nuevos”. El Ayuntamiento de Mequinenza “está comprometido en divulgar la obra de Moncada” y ha apoyado la publicación, como también ha hecho la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

En el prólogo del libro también participa el escritor Héctor Moret, que ha cantado a la vieja Mequinenza anterior al embalse. Moret considera que la obra sería del gusto de Moncada al apuntar que “en los últimos años se ha divulgado una parte no tan conocida de su universo: su obra gráfica”. Han salido a la luz dibujos, pinturas, una recopilación de tarjetones y dedicatorias, así como una compilación fotográfica de numerosas instantáneas hechas por su padre.