El Festival Alternativo Los Trapos (FAT) reúne en Binéfar a más de un millar de personas

El Festival Alternativos Los Trapos (FAT) cerró su séptima edición con una gran asistencia de público que superó el millar de personas en el recinto ferial de La Algodonera durante el pasado fin de semana. El festival, una referencia para los músicos locales y del territorio más próximo que se celebra cada dos años, está organizado por la Asociación Cultural y Recreativa Los Trapos, con el apoyo de la Concejalía de Cultura, desde donde se realiza un satisfactorio balance por su buen desarrollo.

Desde el viernes, un total de 18 bandas se subieron a los dos escenarios del Recinto Ferial haciendo vibrar a un público entregado que disfrutó con las dispares propuestas musicales que los grupos ofrecieron. Desde el trash metal de Banished, la veteranía de Rehenes, la sencillez de Sinba o la espectacular puesta en escena de Nemesis, Sin olvidar los diez dj’s que estuvieron animando las dos dos jornadas en el escenario exterior.

El momento más emotivo llegó con la entrega del Premio FAT a Álvaro Fuentes Ibarz, bajista y fundador del grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh. Los Trapos quisieron que la entrega del premio corriera a cargo de dos de los ex componentes de Los Proscritos, mítica banda binefarense de comienzos de los 90 y que ya recibió en su día un galardón similar. Felipe Puy, José Luis Arilla y Richard Daniel le entregaron el galardón: "Mostramos nuestro afecto y respeto hacia él, no sólo como músico sino también como persona. Celebramos su éxito, su humildad y su capacidad para inspirar a futuras generaciones de artistas. Por su increíble trayectoria, por llevar siempre con orgullo de nuestros pueblos, es un placer entregarle el premio FAT 2024", afirmó Felipe Puy.

El homenajeado se mostraba muy feliz por recibir un premio "de gente a quien conozco. Cuando te entregan un Gramy o un Ondas te lo dan profesionales de la música, pero a quien no conoces de nada. Pero este es probablemente el mejor premio que me han dado en la vida porque os conozco a todos y lo voy a guardar en un lugar de honor".

La Asociacion Los Trapos mostraba su "satisfacción y daban las gracias a todos los que hacéis posible este festival", tanto a instituciones como Ayuntamiento de Binéfar o Diputación Provincial de Huesca, a empresas patrocinadoras, asistentes y a las bandas. De hecho ésta ha sido la edición ha contado con mayor participación de grupos de poblaciones cercanas (Monzón, Albelda, San Esteban, Alcampell, Tamarite, Binaced y Balaguer) y la afluencia de público de diferentes poblaciones ha sido muy satisfactoria.

Los Trapos se muestran "muy orgullosos de presentar proyectos con músicos que defienden canciones propias. Para nosotros es objetivo y casi obligación, dar la oportunidad a las bandas de autor y/o emergentes de tocar y que presenten su trabajo. Sabemos el esfuerzo y el trabajo que requiere la composición y lo complicado de defender 'lo tuyo' en un festival. Por ello queremos agradecer a La Cara b de Uesca, Banished, Birrólogos, Peba Zri, Corzanius, Ipsos, The Moorland y Sonnora, que presentaron sus últimos trabajos. Música 'made in Aragón' por la que el Fat siempre va a apostar. Orgullosos de esta 'denominación de origen'", señalan.

El FAT contó con la presencia de la alcaldesa Patricia Rivera y el concejal de Servicios y Medio Ambiente y diputado provincial al frente del área de Turismo. Precisamente la marca 'La Magia de Huesca' fue uno de los patrocinadores de un festival que seguirá contando con el apoyo de la Concejalía de Cultura, como señala la edil Beatriz Oliván: “El FAT potencia una de nuestras señas de identidad cultural como binefarenses, la música, y además supone una oportunidad para dar a conocer el talento de bandas jóvenes. Por ello contará con todo nuestro apoyo como una cita atractiva y popular en nuestra programación”.