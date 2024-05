Pilar Palomero recibe el premio Persona Alterna del festival que comienza en Zaragoza

ZARAGOZA. Alterna Film Festival cierra la programación de su segunda edición con un cartel que apuesta por miradas internacionales sin descuidar su compromiso por la cuestión local. En el marco del certamen, que se celebrará del desde el miércoles 15 al sábado 18 de mayo en la Filmoteca de Zaragoza, podrán verse, en sección oficial, las nuevas obras de Gala Hernández López, Jaime Puertas o Ion de Sosa, entre otros.

El premio Persona Alterna, que homenajea algunas de las figuras más prominentes de nuestro cine, lo recibirá la cineasta zaragozana, ganadora del Goya, Pilar Palomero, que se encuentra en fase de montaje de su tercera película: 'Los destellos', con Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre. Palomero ha sido la encargada de la sección ‘Programado por’ donde la directora de ‘Las Niñas’ y ‘La Maternal’ ha elegido para el público de Alterna el clásico de Kaneto Shindô, ‘La Isla Desnuda’. Como novedad para este año, también se otorgará un premio Persona Alterna Internacional al cineasta y fotógrafo británico nominado al BAFTA Richard Billingham, quien conversará con el público del festival tras la proyección de ‘Fishtank’, una de sus obras de no-ficción más celebradas.

La Sección Oficial aumenta este año de siete a catorce films, procedentes de Francia, Corea del Sur, República Dominicana, Colombia, Austria y España. Su parrilla internacional contará con una de las últimas películas del prolífico director coreano Hong Sang-Soo, ‘Nuestro día’, estrenada en la Quincena de los realizadores del Festival de Cannes; el aterrizaje inédito en España del cineasta ruso Vadim Kostrov con su último film presentado en la Woche der Kritik del Festival de Berlín ‘Still Free’; ‘Ramona’ de Victoria Linares Villegas, híbrido dominicano que pasó por el Festival de Berlín; el cortometraje ‘Kinderfilm’, del colectivo ensayístico Total Refusal (ganadores del premio EFA al Mejor Cortometraje); ‘For here am i sitting in a tin can far above the world’, el último trabajo de la reciente ganadora del premio César Gala Hernández López; y la pieza de animación experimental colombiana ‘Todas mis cicatrices se desvanecen en el viento’ de Angélica Restrepo y Carlos Velandia.

En la cosecha nacional se podrán ver films como ‘Mamántula’, de Ion de Sosa, que añadirá el toque picante y verbenero del festival; ‘Historia de Pastores’ de Jaime Puertas, una de las grandes sensaciones del Festival de Rotterdam y del D’A Film Festival ; ‘Non te vexo’, del gallego Xacio Baño (‘Trote’); el cortometraje ‘Pompeia’, de Maria Castan de Manuel; El Texto Culpable’, de Manuela Gutiérrez Arrieta, ‘Lost Dreams’’ de Miguel Ariza o ‘Sísifo’, de la maña María Abenia. Todos estos trabajos optarán al Premio del Jurado y del Público.

Para la Retrospectiva, cuyo foco el año pasado estuvo en rescatar la figura del aragonés Antonio Artero (autor de películas como ‘Trágala,perro’ o ‘Cartas desde Huesca’, entre otras), Alterna propone en esta ocasión una mirada a la obra del cineasta y arquitecto andaluz Juan Sebastián Bollaín, en una sesión compuesta por ‘C.A 7.9 Un enigma del Futuro” y su ‘Tetralogía de Sevilla’.

Por último, como colofón, los espectadores de Alterna podrán disfrutar de una proyección especial de ‘Fallen Leaves’, película que pondrá fin al ciclo dedicado a la figura del personal realizador finlandés Aki Kaurismäki que, realizado a cuatro manos junto a la Filmoteca de Zaragoza, lleva en curso desde el mes de enero.