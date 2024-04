"Natividad Zaro, esa mujer de cine de Borja, era un misterio a resolver, un enigma y un puzle"

De manera general, ¿qué le siguen dando los documentales, qué le permiten hacer, qué libertad halla en ellos?

Por un lado la posibilidad del proceso previo de la investigación y la documentación, que me fascina y en el que puedo quedarme meses y años absorta buscando los datos más difíciles de encontrar, las fotos más desconocidas o las imágenes más inéditas. Por otro lado, es un camino para alumbrar y dar a conocer a esos grandes personajes olvidados a quienes me he empeñado en rescatar.

Se ha especializado en esta disciplina...

Sí. También me apasiona la energía de rodar y la ilusión ante el proceso que más me gusta, el montaje, que es a su vez en el más sufro y más vueltas doy porque nunca acabaría un documental, siempre considero que puedo mejorarlo, o aparece un nuevo dato o imagen que quiero meter... Si no fuera porque mi equipo, que son también grandes amigos, me avisan de que "ya va siendo hora de cerrar esto, Vicky", mis trabajos serían un 'work in progress' infinito...

¿Qué le atrajo de Natividad Zaro, a la que le dedica un documental de 70 minutos que se muestra, fuera de concurso, en el Saraqusta Film Festival el martes, a las 12.30 en el Teatro Romano? ¿Cuál sería su retrato inicial de esta mujer que nació en Borja en 1901 y murió en Madrid en 1978?

El escritor Félix Romeo, fallecido en 2011, me escribió un email en el que me contaba brevemente quién era Natividad Zaro y me decía: "Tienes que hacer un documental sobre ella Vicky". La idea se me quedó en la cabeza. Me atrajo no sólo que fuera una gran desconocida en el cine español, sino que también me intrigó enormemente que hubiera sido ninguneada y casi borrada de la historia de nuestro cine, a la que tanto contribuyó. Era para mí un misterio a resolver, un enigma y un puzzle que tuve que ir armando poco a poco hasta hacerme una idea de quién tenía delante. Una de las fotos que más me impactó cuando la ví fue la de su viaje para localizar y rodar en la Antártida, junto a su equipo y Silvia Pinal (la Viridiana de Luis Buñuel), eso me dio una idea de hasta qué punto era una mujer adelantada a su tiempo y de enorme personalidad. Hablo de ‘Cabo de Hornos’.

Gemma Cuervo y Vicky Calavia durante la grabación del documental. La actriz aporta algunas visiones sobre su condición de actriz y su coraje. Archivo Caladoc.

Si tuviera que resumir, ¿cuál sería su grandeza?

Fue una mujer brillante, con una gran vocación artística, de una personalidad arrolladora, trabajadora y ambiciosa, de gran capacidad artística: actuación, dramaturgia, adaptaciones, traducciones, guiones, producción... y que consiguió llevar a cabo hazañas insólitas. Natividad Zaro fue guionista y productora de ‘Surcos’ (1951), nominada en Cannes a Mejor Película, y ‘Amanecer en puerta oscura’ (1957), Oso de Plata -Premio Extraordinario del Jurado-, en el Festival de Cine de Berlín. Amiga y colaboradora de Lorca, Azorín, Valle-Inclán o José María Forqué, entre otros, quien la describió como la ‘Modesty Blaise’ española, ese personaje famoso de cómic con aires de Audrey Hepburn.

¿Por qué una bailarina en el escenario, en este caso Ingrid Magrinyá…?

Cuando imagino a un personaje siempre me vienen intuitivamente rasgos, gestos y movimientos que intento trasladar a alguna actriz. En este caso la delicadeza, estilo y finura, el pelo y los ojos claros y esa expresión firme de su rostro, me llevó a pensar en Ingrid, amiga con la que había colaborado ya en un proyecto precioso para la Expo 2008 sobre Buñuel y en otros, y la imaginé como el ‘alter ego’ poético de Natividad Zaro. También la visualicé haciendo de Don Juan Tenorio sobre un escenario, un momento del documental del que me siento especialmente feliz. Como sabe ese fue un sueño de la actriz Natividad Zaro que generó muchos comentarios.

Ingrid Magrinyà es una suerte de 'alter ego' de la compleja creadora de Borja. Aquí se rueda en el Teatro Principal de Zaragoza. Archivo Caladoc.

¿Cómo ha querido contar su historia, qué le preocupaba? Javier Hernández la define llena de misterio y de contradicciones; otro personaje la define como ambivalente; no está clara su vinculación con Falange a través de la figura de su compañero Eugenio Montes, luego marido. Fue feminista, sin duda. Luis Alegre la define como "la gran zaurina", ese término aragonés vinculado con la hiperactividad...

Es un personaje que atraviesa la II República, la Guerra Civil y la posguerra, cuyas amistades republicanas la sitúan al un lado y su amor por un falangista, Eugenio Montes, al otro. Alguien difícil de enmarcar, sin afiliaciones políticas claras, y alguien a quien, a la postre, no quieren ni unos ni otros... Es la historia de muchas otras personas que han sido olvidadas por similares motivos. Yo quería reivindicar su obra, que es lo que la define, como cuenta María Antonia Martín Zorraquino en el documental.

Ya que la cita, recuérdenos quiénes intervienen en el guión.

Mucha gente de diversas disciplinas: la propia Natividad Zaro a través de imágenes históricas, Gemma Cuervo, Cayetana Guillén Cuervo, José Luis García Sánchez, Luis Alegre, Juanjo Alonso Millán, Adolfo Ayuso, Javier Barreiro, Antón Castro, Jesús García de Dueñas, Manuel Gracia, Manuel Guallart, Javier Hernández, María Antonia Martín Zorraquino, Fernando Sancho, Juan Villalba, Javier Zaro. Y como ya hemos recordado la bailarina y actriz Ingrid Magrinyà. El equipo técnico está conformado así. Dirección de fotografía: Fernando Medel. Cámara y postproducción: Carlos Navarro. Montaje: Carlos Navarro y Daniel Salgado. Efectos visuales: Sergio Duce, y Música: Gonzalo Alonso.