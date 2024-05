Naiara y Juanjo preparan nuevas canciones en el estudio de grabación

Naiara Aznar y Juanjo Bona siguen muy concentrados en el desarrollo de su incipiente y exitosa carrera. A pesar de sus múltiples compromisos de todo tipo y del concierto que este sábado ofrecerán en Fuengirola junto a sus 14 compañeros de la duodécima edición de 'Operación Triunfo', los cantantes zaragozanos están ya trabajando en sus próximas canciones y, quién sabe, si su primer disco.

Nada más salir de la Academia del 'talent show' televisivo, lanzaron una canción cada uno bajo el auspicio de 'OT'. Ella con 'Enlokiá' y él con 'Lo que no ves de mí'. Pero ahora ha llegado el momento de iniciar su camino y comenzar a construir el que será su repertorio.

Naiara ha compartido en sus redes sociales varias imágenes en las que se halla en un estudio y en las que aparece cantando. Además, en una reciente visita al pódcast de la 'influencer' Marina Rivers la cantante aragonesa habló sobre cómo está viviendo estas primeras semanas de popularidad masiva: "Llevo mucho tiempo arriba de un escenario, sé lo que es el contacto con el público, gestionarse con los nervios, lo he llevado bastante bien. Si tengo que volver a mi trabajo de antes, no me da miedo. Obvio que tengo incertidumbre, quiero que a la gente le guste mi música, disfrute de todo de mí, pero si eso no sale, no pasa nada".

Por su parte, Juanjo Bona también ha compartido una imagen en el estudio trabajando con el dúo de productores aragoneses Fresquito y Mango, con quienes ya colaboró en 'Lo que no ves de mí'. Tras firmar un contrato con el sello Universal, el de Magallón se siente inspirado para componer y grabar nuevo material. "Estoy escribiendo canciones. Estoy muy inspirado. Le estoy pillando el truco. Ya firmé con Universal y tengo ganas de hacer mi proyecto. No sé qué voy a hacer. Voy sin ninguna expectativa. Me apetece experimentar y fluir, contar las historias que tengo escritas en el móvil", confesó a Laura Escanes en el pódcast de la 'influencer' catalana.