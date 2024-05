Así son las presentadoras de Eurovisión 2024: Malin Akerman y Petra Mede enloquecen a los eurofans

Los millones de eurofans están pendientes de lo que suceda este sábado en Malmö (Suecia) en la 68ª edición del certamen musical. Una gran fiesta en la que todos los elementos tienen su importancia. Como es el caso de las presentadoras, que se han convertido en grandes protagonistas en las redes sociales por su simpatía y anécdotas. Se trata de las suecas Malin Akerman y Petra Mede, que gozan de una gran popularidad en su país.

Mede, de 54 años, es una humorista y presentadora de televisión conocida por sus papeles en programas de humor y por sus monólogos. Ya tiene experiencia de presentar galas de Eurovisión, en concreto lo hizo en 2013 y 2016. En esta última tuvo la valentía de cantar el tema 'Love, love, peace, peace' junto a Mans Zelmerlöw, ganador del festival en 2015 con 'Heroes'.

El pasado jueves, en la segunda semifinal, tras la actuación del grupo español Nebulossa, sorprendió a la audiencia hablando en español a la audiencia: “Gente maravillosa, bienvenidos a Suecia. Vuestro idioma tendrá siempre un lugar especial en mi corazón. Y las resacas españolas tendrán un lugar especial en mi cabeza”.

Malin Akerman, de 45 años, es una actriz y cantante nacida en Estocolmo, aunque se crió en Canadá y actualmente reside en Los Ángeles (Estados Unidos). En su currículo figura su participación en series de televisión como 'The comeback' y 'Entourage', además de películas como 'Watchmen' y 'The heartbreak kid'. Ha compartido rodajes con intérpretes de la fama de Tom Cruise, Jennifer Aniston, Sandra Bullock o The Rock.