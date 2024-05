El zaragozano Francho Angás culmina su labor de reivindicación de la música negra

Zaragoza es, sin duda, una de las capitales nacionales (seguramente también europeas) con una actividad discográfica más audaz y de alcance internacional. Ejemplos como el de Pedro Vizcaíno con su sello You Are the Cosmos y sus colecciones de soul o power pop plasman esta admirable vitalidad.

Otro de los estandartes de este movimiento es Francho Angás, veterano músico en bandas como Los Twangs y Raunchy! que regularmente dirige interesantes proyectos de reedición destinados a reivindicar el legado de distintos artistas y géneros. Su última propuesta, editada a través del sello Sleazy Records, se titula 'Blacked' y pone el foco en la influencia de la música negra. En enero de 2023 vieron la luz los cuatro primeros discos y ahora culmina la empresa con otros cuatro. Este sábado 11 de mayo realizará una presentación en el Bar Sanpedro de la capital aragonesa.

"Dedico cada epé (disco de cuatro canciones) a un cantante afroamericano de rock’n’roll o rhythm & blues de los años 50 y 60, pero recopilo versiones de sus temas hechas por bandas o cantantes blancos, americanos o europeos, también de aquella época fantástica", sintetiza.

Y prosigue con la argumentación: "El rock'n'roll, desde el minuto uno, tiene una deuda permanente con el blues y los artistas de color. Elvis Presley en su primer disco versionaba a Arthur Crudup, los Rolling Stones en su primer elepé reinterpretaban temas del repertorio de artistas como Chuck Berry, Bo Diddley, Jimmy Reed o Rufus Thomas. En los orígenes, los chavales blancos se volvieron locos con el rhythm & blues. Pero no hay que menospreciar que dicha locura trajo una reinterpretación que aportó un nuevo punto de vista y, por tanto, mucha frescura".

Si la tanda inicial estuvo protagonizada por temas de Arthur Crudup, Bo Diddley, The Coasters y Little Richard, la segunda se vuelca en Willie Dixon, Larry Williams, Ray Charles y Chuck Berry. "Lo que pretendo es reivindicar la importancia de los músicos de color en el desarrollo del rock’n’roll y la música pop en general. Para ello no recurro a grabaciones conocidas, sino que escarbo en el material que se quedó en la cuneta de la música pop y rescato a grupos y grabaciones que no son fáciles de conseguir ahora mismo, algunos nunca reeditados hasta ahora e incluso con discos cuyas tiradas no llegaron a los 200 ejemplares", asevera.

Melómanos de todo el planeta se han lanzado sobre esta iniciativa nacida en Zaragoza que esconde auténticas gemas sonoras. "Hay joyas como el único 'single' de The Remicks, de 1964, que no está ni en internet, o la segunda versión de Jerry Lee Lewis de 'Hit the road Jack', que salió solamente en un elepé de grandes éxitos de Smash", destaca.

La intervención de Angás no se limita a la selección musical. "Cada disco está dedicado al repertorio de un artista de color emblemático, y las portadas son ilustraciones exclusivas para la colección realizadas también por mí. Además, me he encargado del máster y de las notas de contraportada".