Andreu Buenafuente, que cree en el arte, ya tiene su Corazón de Oro zaragozano

La plataforma aragonesa Believe in Art ha celebrado este jueves 9 de mayo la sexta gala de entrega de sus premios Corazón de Oro. La ceremonia ha tenido lugar en el Museo del Foro de Cesaraugusta, con invitado de excepción: Andreu Buenafuente. El cómico y productor tarraconense participó el año pasado en una de las iniciativas de Believe in Art, consagrada a aliviar la recuperación de enfermos en los hospitales, ya que llenan de arte y colorido las estancias de estos centros sanitarios.

También se han llevado su Corazón de Oro los coros de voces blancas, infantiles y juveniles de Amici Musicae, responsables de numerosos conciertos solidarios para apoyar a la organización que en la tarde de este jueves también ha inundadon de color, música, humor y conciencia social el magnífico espacio museístico de la plaza de la Seo.

Beatriz Lucea, cofundadora de Believe in Art en 2018 junto a María Luisa Grau (el equipo rector se completa con Marisa Vela) explicaba que “cada año, además de una figura relevante que nos inspira por sus valores, nos gusta reconocer el trabajo de una institución, proyecto u oenegé con la que tenemos relación estrecha, y que consideramos hace mejor a nuestra ciudad”. Entre los homenajeados de otras ediciones se hallan el comunicador y fotógrafo Gervasio Sánchez, el rapero Kase.O, el escritor y locutor Miguel Mena, el actor Miguel Ángel Muñoz o los periodistas Sandra Sabatés o Carlos del Amor.

Un ‘notas’ y muchas ídems

Adrián Buenaventura (presentador de televisión, guionista, mago, músico y actor de doblaje: un ‘notas’ con gracia, si se admite el guiño al Big Lebowski) se ha encargado de conducir la gala un año más, hecho que recordaba al inicio; se las ha arreglado para ser original a la hora de combinar la búsqueda de la carcajada general con el acento en los mensajes serios, además de aventurar el titular que pondría HERALDO. No ha acertado.

Marisa Vela escucha la intervención de su compañera en Believe in Art, Beatriz Lucea, durante la gala. Toni Galán

En su ardua tarea le ayudaría el cómico zaragozano Diego Peña y el propio Buenafuente, que se ha prestado a repetir una frase de aprobación y permiso al principio de la gala... y ha seguido pronunciándola durante un buen rato, ya que Buenaventura la ha sampleado para introducirla en el guión.

Por su parte, Diego Meléndez (líder de la banda Diario Fantasma y responsable de los ‘open mic’ que pueblan la noche zaragozana), se manejaría igualmente con soltura en la musicalización del libreto, con piezas que saltaban con agilidad de los Blues Brothers a Chuck Berry. Entre el público, la concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza Sara Fernández o Patricia Rodrigo, directora de la galería arte contemporáneo Antonia Puyó, han disfrutado lo suyo con el devenir de la velada, que ha congregado a algo más de 200 asistentes.