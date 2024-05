María Galiana: "Ser capaz de aprenderme una función de memoria me da la vida"

La actriz María Galiana visitó este martes La Almunia acompañada del director de cine Benito Zambrano, en cuyo festival se le tributó un homenaje. Se celebra este año el 25 aniversario de la película 'Solas', que protagonizó. Fue la primera película para ambos.

Se han cumplido 25 años del estreno de 'Solas', ¿qué significó la película?

Trataba temas que siempre son de actualidad y que hoy en día siguen saliendo a colación, pero la película no era una 'película de tesis', si no que tiene muchísimo de artístico y eso es lo que la ha hecho prevalecer. El tratamiento, los personajes, la verdad de su realización es lo que ha hecho que la gente no la olvida.



¿Cómo se consigue esa verdad?

Es muy difícil de definir, pero el guión y la realización, que llevó a cabo Benito Zambrano, eran poco habituales y llevaban implícita esa verdad. Cuando leí el guión, vi que era tan bueno, siendo simple, que le dije a Benito: "Si consigues hacer la película que cuenta este guión, será extraordinaria".



¿Qué supone hablar de ella tanto tiempo después?

No soy muy sentimental, no le doy muchas vueltas a las cosas antiguas y soy la negación de la nostalgia. Porque en el mundo artístico, como pasa con futbolistas o toreros, se rumia mucho lo que ya ha pasado. Cuando acabamos la función intento hablar de otras cosas, porque sistemáticamente volvemos a lo que hemos hecho.



El 31 de mayo cumplirá 89 años, ¿cómo observa su carrera artística?

No me gusta hablar de carrera, porque he hecho pequeñas cositas en películas, con 'Solas' tuve un éxito, me dieron un Goya y ya está. No he vuelto a ser protagonista. Por eso no quiero hablar de carrera, porque la gente se engaña.



Pero sí que ha trabajado en televisión y en teatro tiene un papel protagonista con 'La reina de la belleza', que llevarán pronto a Madrid.

Sí, pero han sido muy pocas así y mi experiencia es mínima. Sé muy poco de teatro todavía, porque cuando ensayaba me veía a años luz de mis compañeros, me veía una novata en el peor sentido de la palabra, porque los conocimientos, la técnica, la manera de comprender la función que tenían ellos, a mi me ha costado asimilarlo el doble. Eso es falta de experiencia.



¿Y cómo lo compensa?

Tengo un don, una capacidad extraordinaria para interpretar, que se tiene o no se tiene. Pero hasta conseguir los instrumentos para desarrollar esa capacidad todavía me queda mucho que aprender.



Fue profesora de instituto hasta jubilarse en 2000, ¿con qué se queda?

Era mi vocación. Me quedo con todo, lo he pasado maravillosamente, me permitió sentirme realizada hasta los 65. Lo he pasado muy bien. Ni se me pasó por la cabeza, ni me he sentido frustrada por no subir a un escenario. Ahora también lo paso estupendamente.



¿Qué le motiva a seguir?

Que me lo paso estupendamente, feliz de no quedarme en casa, porque sería estar esperando a morirme. Para mi el regalo más grande que tengo es la cabeza; la salud, no, que me duele todo. Pero el hecho de ser capaz de aprenderme una función de memoria con un papel coprotagonista, tener la cabeza lúcida, de venirme a La Almunia, de ir en mi coche a un acto desde Sevilla a Almonte, me da la vida.