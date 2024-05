Zinentiendo se consolida en Zaragoza como un referente nacional del cine LGTBIQ+

Zinentiendo, la Muestra Internacional de Cine LGTBIQ+ (lésbica, gai, trans, bisexual, intersex y queer), organizada por el Colectivo Towanda, llega al ecuador de su cita en la Filmoteca de Zaragoza con un balance positivo para la organización: más de 800 espectadores han disfrutado de este encuentro que se ha consolidado como referente nacional del sector.

Hasta el 11 de mayo sigue una intensa programación en la que todavía se mostrarán cuatro de los siete estrenos nacionales que Zinentiendo ha traído a las pantallas aragonesas; se trata de los trabajos ‘Acsexibility’, un documental sobre la sexualidad de las personas con discapacidad que se proyectará el miércoles 8 de mayo; el cortometraje ‘Tomás’ (10 de mayo), cuyo protagonista se traslada a una residencia de ancianos tras enviudar y quiere integrarse tal y como es; ‘Big boys’ (10 de mayo), un largometraje sobre la entrada en la madurez de Jamie, adolescente que se enamora del novio de su prima mayor; o el preestreno de ‘Humano sin cabeza’ (9 de mayo), un proyecto entre documental y ficción en el que el propio director narra cómo recupera su carrera y la cabeza en tres años y que fue rodado en Etopía (Zaragoza).

Esta décimo novena edición de la muestra ha hecho un especial esfuerzo en traer a directores y directoras, realizadores y protagonistas de los diferentes trabajos, para establecer cauces de comunicación y diálogo con las personas asistentes a las proyecciones. Esta semana estará en Zaragoza Luiza Fago (realizadora de 'Todo lo que importa') el 8 de mayo; Julia de Castro (directora y actriz de 'On the go') el 9 de mayo; Enrique Gimeno (director y actor de 'Humano sin cabeza'), el 9 de mayo o Miguel Lafuente (director de 'El primer beso'), Gerald B. Fillmore (director de 'Regreso al Armario'), Ferrán Navarro-Beltrán (director de 'Tomás') y Carlos Fortuna (director de 'El limbo y la fortuna'), todos ellos el 10 de mayo.

Además, la muestra en su apuesta por llegar a todo el territorio aragonés se extenderá de mayo a septiembre por nueve localidades de la Comunidad. Con el objetivo de aumentar los espacios de visibilidad de la diversidad de identidades, orientaciones, afectos y deseos a todo Aragón este año las localidades de Huesca, Jaca, Monzón, Aínsa, Alcañiz, Borja, Teruel, Fuentes de Rubielos y Monreal del Campo también disfrutarán de esta programación.