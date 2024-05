¿Cuánto cuesta vivir el Monegros Desert 2024 como un VIP con aire acondicionado, ducha...?

El Monegros Desert, que se celebrará en tierras fragatinas el próximo 27 de julio, tiene como uno de sus alicientes la dureza de las condiciones geográficas y climáticas en las que se desarrolla. Calor, el desierto, 22 horas ininterrumpidas de música y baile... Un desafío que muchos aceptan y desean fervientemente.

Sin embargo, aquellos que anhelen una estancia más cómoda disponen de la denominada Caravan Vip Experience. Por un precio de 500 euros por persona (tiene que haber 4 o 5 personas por caravana) se puede disfrutar de la experiencia con muchas comodidades.

"Este año, y cómo novedad, Monegros Desert Festival ofrece una experiencia única, un poblado de caravanas privadas que podrás alquilar para todo el festival con la idea de vivir una experiencia extrema, pero con muchísimas ventajas", explica la organización.

Estas comodidades incluyen aire acondicionado, duchas, baños exclusivos, fruta y agua, una 'happy hour' con bebidas gratis, zonas de sombra y descanso, áreas exclusivas con bares, zona de comida con 'food trucks' exclusivos, cierre de seguridad, acceso directo al escenario de Elrow, plataformas con vistas a los escenarios principales y acceso a la zona de tipis en la parte trasera del escenario de Elrow.

Aquellos que deseen adquirir estos pases deben dirigirse a la web www.monegrosfestival.com. Las entradas generales, sin este tipo de lujos', cuestan 82,5 euros.

El cartel completo

El cartel completo es el siguiente: Abstract Division , Adam Beyer, Adiel, Alignment, el oscense Andrés Campo, Andy C, Anfisa Letyago,Ben Klock, Brutalismus 3000 Live, Cera Khin, Chaos in The CBD, Charlie Sparks, Charlotte de Witte, Clara Cuvé, Cloudy, CLTX, Culture Shock, Daria Kolosova, Demi Riquisimo b2b Lulah Francs, Dexphase, Diøn, Dub Elements, Estella Boersma, Fadi Mohem, Fafi Abdel Nour, Freddy K, Funk Assault, Green Light Soundsystem, Hard GZ, Hector Oaks, I hate Models, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Joyhauser, K1ZA, KI/KI, Kirollus, Klangkuenstler, Kobosil b2b Somewhen, Marrøm, Mau P, Metrik, Murdock, Nico Moreno b2b Dyen, øtta, OTTA, Paco Osuna, Patrick Mason, Pawlowski, Paula Cazenave b2b Pushmann , Regal, Reinier Zonneveld Live, Sara Landry, Seth Troxler, SHDW, Skryption, Sofia Gabanna, Patrick Mason, Paula Cazenave b2b el turiasonense Pushmann, Pawlowski, Regal, Rennier Zonneveld (formato Live), SHDW, SHLømo, Sofía Gabanna, Skryption, SFDJ b2b Salome, Stranger, Yasmin, Ling Ling_live!, Silence (Sköne & Protokseed), Suburbass_live!, El Desperado, LKN, Farfacid_live!, Fran the Breakstorm, Darkbeca, Djoy Kierewiet, Jaume Pandemia, ALVVA, Chalart58, Didubz, Jael, King Original, Mantis Powa, Morgana, OTO 140bpm, Erena; Skiat, Abra, ATBLOOM VS SMOKING Chakras, Ayni, Emok, Freedom Fighters, IAMAI vs Psygroo, Kulle, Lunatica, Psydewise, PsyNonima, Render, Rising Dust, Toxic, Bassfood, Dj Elemento, Dpr, GDS & Fri3ndship, Jarrera klubb, Loop stepwalker, Luca Syn, OTo, Shaolin Dubz, Tortu, VikBass y Zerotonine.