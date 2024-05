Luis García-Rey, escritor: "Me llevo muy bien con mis personajes, incluso con los malvados"

El periodista vigués Luis García-Rey es un rostro conocido para los amantes del deporte gracias a su presencia en los servicios informativos de Telecinco los fines de semana. También se aplica en las ondas radiofónicas, y es profesor del Máster de Periodismo Deportivo de la Universidad Villanueva, sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El pasado mes de febrero, una llamada le reveló que había ganado el premio Primavera de Novela 2024. ‘Loor’ (Espasa) ya puebla las librerías españolas: esta novela negra negrísima es su segunda hija literaria tras ‘Axel’ (2023) y ambas le están reportando grandes alegrías.

García-Rey asegura con humor que el premio no le va a cambiar. “Yo ya era un tipo inaguantable antes del premio, no voy a ir a peor. No, en serio, me hizo muy feliz, fue una sorpresa mayúscula que la hubieran elegido entre 1.400 manuscritos. Esto de escribir me está cambiando la vida para bien. El mundo del deporte no es tan amable, aunque también me gusta”.

‘Loor’ es un pelotazo en el buen sentido, que se riega como la pólvora estos días; además, lo ha pegado alguien acostumbrado a hablar de balones y redes. “La primera, ‘Axel’, la escribí en pandemia, fue mi tarea del encierro, me puse a prueba, a ver si era capaz. Me resultó una experiencia muy estimulante, a la vez que relajante, porque me ayudó a evadirme de mis problemas personales y centrarme en los de mis protagonistas, que no me afectaban”.

Para crear ‘Loor’, el espacio mental y el horario cotidiano de este profesional -nacido en 1981- era más reducido. “Debía compaginarlo con la radio, la tele y la universidad. Ahí no me quedó más remedio que prescindir bastante de mi vida social y del deporte como ejercicio, como actividad propia, algo que siempre ha formado parte de mi vida. Me organizo bien, más allá de no tener una rutina estable. Aquí he empleado la noche y la madrugada, sobre todo”.

Lo que sí se impuso García-Rey fue la obligación de escribir algo cada día. “Si dejo una noche a Axel o Loor cabreados, debo cogerlos otra vez enseguida para que no se les pase el cabreo. Me llevo muy bien con mis personajes, incluso con los malvados, que tienen su punto de humanidad y motivaciones más o menos comprensibles, que no razonables. Me encantaría conocer al agente Axel Nash: tiene cosas mías, de amigos míos… aunque es mucho más valiente que yo, tenemos una manera parecida de ver la vida. Loor también me cae bien”.

El lado oscuro

La novela tiene un ritmo notable desde el principio, y la muerte se hace presente enseguida junto a situaciones descarnadas de todo tipo; como en la vida misma, sin alardes eufemísticos. “Creo que todos somos potencialmente capaces de meternos en fregados que ni imaginamos, empezando por lo que le pasa a Loor, amanecer en cama ajena sin recordar muy bien cómo llegó ahí… otra cosa es que ella lo hace con un cadáver al lado, claro. Si concurren las circunstancias inadecuadas, de hecho, cualquier humano puede llegar a cometer un crimen; todos tenemos un lado oscuro, aunque afortunadamente la mayoría lo tenemos dormido”.

La música también está muy presente en la novela. “Me gusta mucho, me motiva, y a mis personajes también. A Axel le gusta la música que me gusta a mí, de hecho. Hay Fleetwood Mac, The Cure, Oasis… también aparece muy pronto una estrella del rock español en decadencia, que termina igualmente asesinado. Los conciertos de su grupo también son parte crucial de la novela”.

La potencial trilogía de Axel Nash y su compañera Loor aún no tiene tercera pata en lontananza. “Realmente me gustaría ir más allá, y que fuera una saga, pero de momento voy a esperar a que termine esta promoción de ‘Loor’; luego llegan la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, después las vacaciones de verano… Vamos a dejar que pase todo eso y a partir de septiembre empezaré a pensar en la tercera novela”.

Recuerdos coperos

En lo futbolístico, García-Rey ejerce de celtiña, y en su visita a Zaragoza de este martes 7 de mayo no se ha ahorrado un guiño al equipo de Víctor Fernández. “Me sorprende que siga en Segunda, aunque es cierto que se trata de una categoría muy dura y siempre es complicado retornar a Primera. Yo estuve en las dos finales de Copa que el Celta perdió con el Zaragoza: crecí con Mostovoi y Karpin, viajaba con el equipo, aunque obviamente hace 15 años que disfruto de Aspas, lo más fascinante que le ha pasado a mi equipo y mi deportista favorito de siempre”.

Volviendo a los duelos entre blanquillos y el conjunto azul celeste, el autor de ‘Loor’ apunta que “en la final contra el Zaragoza del 94, en el Calderón, Chechu Rojo estaba en el banquillo del Celta y Víctor en el del Zaragoza, ganasteis por penaltis; en el 2001, en la Cartuja, Víctor estaba en el nuestro y Chechu en el vuestro, empezamos ganando y luego nos arrasasteis. Fue curioso eso, y duro; en la primera, el favorito era el Zaragoza, pero en la segunda éramos nosotros. Me caéis bien, pero si llega una tercera, espero que finalmente os ganemos”.