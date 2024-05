Pablo Rioja: “El cielo ha hecho escala en Medjugorje. Ni es un lugar de horror ni del demonio”

El periodista e investigador Pablo Rioja Barrocal (León, 1984) presenta ‘Objetivo Medjugorje. Un testigo directo en las apariciones de Bosnia-Herzegovina’ (Custodian Books) en el Centro de Formación Juan Carlos II, este lunes 6 de mayo a las 18.30, en compañía de Fernando Aznar. Actualmente, trabaja en ‘Diario de León’.

¿Por qué Medjugorje, a cuándo se remonta esta historia de misterio y superstición?

Las supuestas apariciones marianas en esta aldea de Bosnia comenzaron en 1981 y lo enigmático es que todavía hoy los videntes aseguran que la Virgen les visita a diario. Existen diez secretos que se revelarán pronto al mundo. En mi caso, como periodista, me interesé por el fenómeno en el año 2012. En un principio investigué algunos de los sucesos sobrenaturales que la gente aseguraba haber presenciado, luego, en mis posteriores viajes allí, descubrí que mucho de lo que se contaba en los evangelios estaba reproduciéndose ante mis incrédulos ojos.

¿Qué sucede allí exactamente, qué le interesó de esta tierra?

Es un lugar sin duda misterioso, de paz, de vuelta a las raíces más profundas. Le haré un ‘spoiler’ del libro; yo no he visto a la Virgen, pero si negara que allí ocurre algo que no parece de este mundo sería un necio y un hipócrita. Y le aseguro que como periodista crítico debo dudar de todo cuanto me rodea. Algo que me impacta es que no es un sitio al que solo acuden creyentes, sino que viajan miles de personas que se consideran agnósticas o ateas y aún no he entrevistado a nadie que regrese defraudado de Medjugorje.

Ha hecho tres viajes. ¿Qué sucedió, por qué esa insistencia?

Recuerdo que cuando bajé la primera vez del autobús y pisé el pueblo pensaba que debería levitar o sentir algo especial. Me llevé un chasco tremendo. Aquello es mucho más profundo e insondable. Para mí fue un antes y un después en mi vida. Llegaba con muchos sufrimientos y problemas, algunos me estaban destruyendo. No entendía el porqué de mi existencia, ni veía claro mi futuro. Medjugorje sanó mi alma y no, los sufrimientos no desaparecieron, pero encontré un Dios misericordioso que no conocía. Regresé más veces porque aquello es como una universidad con diferentes cursos, siempre que vuelves recibes cosas diferentes.

"Vi presuntos casos de posesión demoniaca en tres jóvenes. Varios exorcistas me explicaron tiempo después que son fenómenos habituales en lugares donde se aparece la Virgen. Pero, Medjugorje no es un parque de atracciones de lo sobrenatural"

¿Ese es un lugar de Dios o del demonio, de los santos y las apariciones o el horror?

Creo que el cielo ha hecho escala allí. Entiendo a los lectores del libro que no crean nada de lo que cuento, créame que no trato de convencerles, solo que ellos se hagan las mismas preguntas que me hice yo. Y no deben temer, no diría que es un lugar de horror ni del demonio. Más allá del aspecto sobrenatural que rodea al fenómeno, me quedo con los hechos tangibles que pude ver. Conversiones, cambios radicales de vida, miles de personas, sobre todo gente joven, confesándose, el respeto más absoluto por lo sagrado. Yo no sé si mañana la Iglesia reconocerá oficialmente las apariciones, pero los frutos nadie podrá negarlos. Si fuera obra del demonio, creo que le ha salido el tiro por la culata.

¿Puede desmenuzar los viajes, qué buscaba, qué iba encontrando? ¿Videncias, posesiones, amagos de milagros, personajes extraños?

Bueno, buscaba muchas de esas cosas sí. Y las encontré. Vi presuntos casos de posesión demoniaca en tres jóvenes. Varios exorcistas me explicaron tiempo después que son fenómenos habituales en lugares donde se aparece la Virgen. Pero, Medjugorje no es un parque de atracciones de lo sobrenatural. Y no juzgo a quienes vayan buscando esas experiencias, porque fue mi primer leitmotiv. Los lectores del libro o quienes me acompañen este lunes en la presentación de Zaragoza podrán preguntarme todo lo que quieran sin problema, será una charla apasionante.

Pasión no le falta, ja ja ja.

También he visto lo que se podría catalogar como milagros físicos y he conocido a personajes con una historia apasionante. No diría que es un lugar de superstición sino uno de tantos flotadores que Dios le está lanzando hoy a una sociedad, en general, llena de sufrimientos y mucha incomprensión.

"Para mí el mayor regalo de Medjugorje es la paz sobrenatural que sientes. No sé expresarlo mejor con palabras, pero no es una paz de este mundo. Esa gracia la reciben prácticamente todos los que viajan allí"

La iglesia parroquial de Medjugorje, ese lugar que ya ha merecido ser comparado con Lourdes o Fátima, entre otros espacios vinculados a las apariciones. Gnuckx.

Desde un punto de vista ambiental y de atmósfera, ¿qué tiene el lugar, qué percibe, qué siente?

Para mí el mayor regalo de Medjugorje es la paz sobrenatural que sientes. No sé expresarlo mejor con palabras, pero no es una paz de este mundo. Esa gracia la reciben prácticamente todos los que viajan allí. Luego cada experiencia es personal. Le contaré un secreto que guardo para las presentaciones del libro; a cada persona que va le aguardan gracias especiales. Hay amigos que me cuestionan si acaso Dios y la Virgen no están en todas partes. Por supuesto que sí. Otra cosa es que en este momento de la historia, por lo que sea, Dios ha decidido manifestarse en esa localidad de Bosnia de un forma más especial como en su día sucedió con Lourdes o Fátima.

Es un territorio novelesco inquietante. ¿Por qué dice que no es "un parque de atracciones de lo sobrenatural", cuando según lo que se escribe lo parece?

Porque no creo que lo sea. No todo el que va a Medjugorje ve cosas sobrenaturales, pero suceden. Cuando escribía el libro dudé a la hora de contar ciertas vivencias. Tenía miedo a que los más allegados me tomaran por loco. Luego entendí que si había dado el paso de plasmarlo sobre papel no podía guardarme nada. Le garantizo que no exagero ni una sola vivencia, pero tampoco me he reservado nada, creo que por eso a la mayoría de lectores les ha atrapado la historia. Pretendo que desde la primera a la última página me acompañen por mis dudas, certezas, miedos, alegrías y al final hay una pregunta inquietante que solo se puede responder de forma individual.

Sorprende una frase suya: “Yo fui buscando casos de presunta posesión demoniaca y me di de bruces con mis propios demonios”. ¿Qué quiere decir?

Mi primera intención fue ver esos presuntos casos de posesión demoniaca. Si eran actores se merecen un Oscar. Fue desagradable y superó cualquier película o novela. Después de tres viajes, Medjugorje caló tan hondo en mí que mi percepción de la vida no volvió a ser la misma. Y no, no sufrí una conversión radical, si le dijera eso, mentiría. Cada mañana debo ponerme de cara a Dios y empezar de cero, como todos. Pero aquel lugar hizo que viera realmente lo que había en mi interior, lo vacío que estaba. Esos demonios de la guarda que son los miedos, los complejos, los pecados, el relativismo, la constante ingratitud. Esos y otros muchos eran mis verdaderos demonios.

"Cuando escribía el libro dudé a la hora de contar ciertas vivencias. Tenía miedo a que los más allegados me tomaran por loco. Luego entendí que si había dado el paso de plasmarlo sobre papel no podía guardarme nada. Le garantizo que no exagero ni una sola vivencia"

¿Qué buscó en abstracto y en concreto el periodista y narrador Pablo Rioja? ¿Cómo se definiría?

Uf, no me gusta definirme, jeje. Me considero un rebelde con o sin causa, muy inconformista y nada dispuesto a vivir en las miles de cavernas de Platón en la que nos tratan de meter cada día. No me gustan los sesgos de ningún tipo, aunque entiendo que yo mismo vivo condicionado por algunos. Caminar a contracorriente regala libertad, pero conlleva mucho sufrimiento y cierta incomprensión. Puede sonarle a tópico pero, ¿sabe quién es el único que jamás me ha dejado solo? Dios. Y discuto con él a diario.

¿Eso hace?

No entiendo su forma de actuar muchas veces, pero siempre me ha regalado el ciento por uno y eso, no tiene precio. Admiro a la gente que no se conforma con lo que le cuentan, que manda en su cerebro y que escapa cada mañana de la caverna de Platón. Como escribí hace unos años: “Desaprende todo lo establecido, camina más bien a contracorriente, que nada nuevo te suene a repetido, que todas las sectas las domine tu mente”.