Las puertas de la catedral de Burgos de Antonio López no se parecen a los bocetos iniciales, inspirados en su familia

Las puertas de bronce realizadas por Antonio López para sustituir a las actuales de madera en la entrada principal de la Catedral de Burgos, la fachada de Santa María, no se parecen a los bocetos iniciales, que provocaron un movimiento en contra por el parecido de las imágenes de Dios, la Virgen y Jesucristo al artista y varios familiares.

Así lo ha explicado el presidente del Cabildo del templo, Félix Castro, tras conocerse que las puertas están terminadas y solo faltan algunos retoques de detalles que quiere realizar Antonio López, aunque no llegarán a la catedral de Burgos hasta finales de este verano.

"A mí me gustan y espero que también a la gente, cuando las vean, aunque la polémica no es mala porque muestra que lo que afecta a la catedral interesa, aunque ese diálogo se debe hacer con sensatez, concordia y razonamientos, no desde la pasión", ha reflexionado Castro.

El presidente del Cabildo de la catedral de Burgos ha detallado que todo el proceso para la realización de las puertas ha costado 1,2 millones de euros, una cantidad de la que el Cabildo ha asumido entre el 80 y el 85 por ciento.

En cuanto al destino de las puertas, ha insistido en que su intención sigue siendo que sustituyan a las de la fachada de Santa María, aunque si no obtienen el visto bueno de la Junta de Castilla y León y la Unesco se colocarán en otro emplazamiento del templo.

De hecho, el Cabildo está trabajando para ofrecer tres o cuatro alternativas para ese "emplazamiento provisional".

El proyecto para contar con unas nuevas puertas para la portada de Santa María de la Catedral de Burgos, en bronce y diseñadas por el artista Antonio López, se presentó en 2020 con el objetivo de que estuvieran listas para su inauguración el 20 de julio de 2021, fecha en la que se conmemoró el octavo centenario de la Seo burgalesa.

Sin embargo, la actuación cosechó numerosas críticas con manifiestos firmados por historiadores del arte, arquitectos y otros profesionales, además de ciudadanos a título individual; una recogida de firmas (más de 78.000) impulsada por el pintor burgalés Juan Vallejo, recientemente fallecido; y textos contrarios de instituciones artísticas e históricas.

Además, desde Icomos, el órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio, se emitió un informe desfavorable y, en varias ocasiones, han recomendado al Cabildo que desista del proyecto, pues estaría en riesgo la catalogación como Patrimonio de la Humanidad, de ahí que el informe de la Junta haya estado paralizado hasta que se concluyera la obra.