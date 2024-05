La tienda de música "más grande de Aragón" se estrena en Zaragoza

El sector musical de la tierra está de enhorabuena. Desde hace unos días, Zaragoza cuenta con la nueva Zingla Música, tienda aragonesa con más de dos décadas de historia que acaba de inaugurar nuevo local. Con sus más de 500 metros cuadrados, aseguran, podría tratarse del establecimiento especializado "más grande de Aragón".

Guitarras, teclados, pianos, baterías… En el interior del local, ubicado en el 19 de la avenida Pablo Ruiz Picasso, se encuentra todo lo que cualquier músico podría soñar en lo referente a cuerda, teclados y pianos, percusión y viento. Desde una zona de música clásica hasta un lineal dedicado al ukelele, uno de los instrumentos de moda. "Somos una empresa aragonesa fundada por un grupo de apasionados por brindar productos y servicios de alta calidad a los amantes de la música", afirma Laury Perdices, parte del equipo fundador del establecimiento, junto a Manuel Martínez y Diego Simón.

Laury Perdices: "Somos una empresa aragonesa fundada por un grupo de apasionados por brindar productos y servicios de alta calidad a los amantes de la música"

Sus inicios, explica, se remontan a hace más de 20 años de la mano de un grupo de jóvenes músicos y docentes con muchas ganas de hacer algo más. "Comenzamos con una pequeña tienda en este mismo barrio, el Actur, y dando un servicio de alquiler de pianos de concierto. La empresa fue creciendo y aumentando nuestra flota de pianos con los que damos servicio en los principales festivales y eventos de Aragón y otras regiones, hasta hoy", explica.

El pasado mes de abril se inauguró este establecimiento en el zaragozano barrio del Actur.

Pero, ¿por qué Zaragoza? Tanto Perdices como sus socios lo tienen claro: "La ciudad tenía que tener una tienda de referencia sin necesidad de acudir a las plataformas de venta ‘on line’, que cada vez nos comen más terreno, donde encontrar instrumentos seleccionados y "prescritos" por nuestro equipo y probados por el cliente con precios similares a los que pueden encontrarse en las tiendas de referencia europeas pero con más servicio", añade.

A pesar de que se trata de un local completamente moderno y actualizado, Perdices reconoce que su filosofía sigue apostando, "fervientemente en el contacto humano, por eso ofrecemos un asesoramiento especializado durante todo el proceso de compra, ya la hagas a través de nuestra tienda online o en nuestra tienda física".

"Además, no pertenecemos a ninguna cadena y llevamos más dos décadas dando servicio a los músicos de Aragón y luchando arduamente contra las grandes plataformas de venta on line que acaparan cada vez más el mercado de los instrumentos musicales", advierte. En un momento en el que las grandes plataformas e internet se alza como una "gran amenaza" para el pequeño comercio, apostar por modernizarse y no quedarse atrás es más necesario que nunca, "sobre todo cuando se trata de negocios que aportan un servicio a los ciudadanos y en nuestro caso especialmente al tejido cultural y musical de la tierra", reflexiona.

"Queremos que sea un lugar en el que pasen muchas cosas, y convertirnos en un escenario más de la música aragonesa"

En el local hay una gran exposición de instrumentos musicales y accesorios, con dos cabinas de estudio insonorizadas para músicos y una zona habilitada para poder hacer presentaciones y talleres de trabajo "Queremos que sea un lugar en el que pasen muchas cosas, y convertirnos en un escenario más de la música aragonesa. Además, llevamos idea de organizar diferentes eventos y también poder ceder el espacio para quien nos lo solicite", recalca.

Además, son servicio oficial en Aragón de varias marcas referentes del sector, entre las que se encuentran Yamaha, Alhambra, Kawai o Shure, entre otras. "También damos servicio de venta y reparación de instrumentos -especialmente de cuerda y piano-, alquiler de pianos de concierto y de cabinas de estudio insonorizadas, asesoramiento técnico a músicos y centros de formación musical", añade.

Una inauguración con rostros muy conocidos

El pasado 13 de abril se celebró el evento de inauguración con la presencia de rostros conocidos como el humorista Juako Malavirgen -que ejerció de maestro de ceremonias-, el guitarrista José Luís Arrazola -que colabora como especialista en la tienda- o el compositor de Oregón TV, David Angulo. "Siguiendo la línea de proyecto que pretendemos poner en marcha, quisimos hacer un ‘micrófono abierto’ en el que podría actuar cualquier persona", rememora.

"En el local hemos incluido un pequeño escenario destinado a presentaciones y masterclass que también queda a disposición del mundo de la música en Zaragoza para poder llevar a cabo cualquier iniciativa que se nos proponga", concluye.