Auriculares Yamaha TW-EF3A: máxima sencillez, gran sonido y un precio justo

Los Yamaha TW-EF3A son tan sencillos como complicado es su nombre. Son unos auriculares TWS de palito, sin almohadillas, similares a los AirPods originales, pero con el mástil más corto y gordito. En la oreja, sientan como un guante, son muy cómodos para usar durante horas y dejan el pabellón auditivo libre para que entre el sonido de fuera. Eso sí, al no tener almohadilla, el ajuste no es total y con movimientos bruscos o haciendo algunos deportes, se pueden llegar a caer. Además, no cuentan con cancelación de ruido ni activa ni pasiva, por lo que no son los mejores para aislarse del mundo, aunque son perfectamente usables en la calle a pesar del bullicio habitual del tráfico de la ciudad.

Los TW-EF3A son unos Yamaha, una marca que sabe lo que hace cuando habla de audio, por lo que la calidad sonora es excepcional. Cuentan con unos ‘drivers’ de 13 milímetros que ofrecen un sonido equilibrado y nítido, con buena profundidad, aunque sin los graves sobredimensionados de otros auriculares de la competencia. Por otro lado, la calidad de los micrófonos en llamadas es también excepcional, incluso en momentos bulliciosos o con viento.

En autonomía son unos auténticos campeones, con hasta 10 horas por auricular, a lo que hay que sumar las 16 horas de su pequeña y discreta funda de carga. Se trata, probablemente, de los mejores auriculares en cuanto a autonomía en el propio dispositivo que hemos probado.

Además, cuentan con protección IPX4 contra la lluvia y el sudor.

Por último, una de sus mejores virtudes son sus botones físicos, que permiten controlar todos los aspectos de la reproducción evitando pulsaciones fantasma. A esto se suma la facilidad de conectividad, compatible tanto con dispositivos iOS como Android, facilitando una transición suave entre diferentes fuentes de sonido. Esta característica los hace ideales para aquellos usuarios que manejan múltiples dispositivos a lo largo del día.

En comparación con otros modelos en el mercado, los Yamaha TW-EF3A destacan por su robustez y rendimiento fiable bajo diversas condiciones ambientales, lo que los convierte en una opción versátil para el uso diario. Aunque carecen de algunas características de modelos de alta gama, como la cancelación activa de ruido, ofrecen una excelente relación calidad-precio, situándolos como una opción atractiva para usuarios que buscan calidad de sonido sin comprometer el presupuesto.