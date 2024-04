El Centro Salvador Allende abre sus puertas hoy a la danza contemporánea

Innovador, de gran calidad artística, necesario y para todos los públicos. Así podríamos definir Danza Mínima, que este año alcanza su octava edición y se celebra hoy en el Centro Cívico Salvador Allende. Esta edición del festival de danza contemporánea y de música en directo contará con los espectáculos de María Ganzarain, Ana Continente, Itziar del Río & Cristina Piazola y Yeinner Chicas y Maximiliano Sanford. Además, la actriz Encarni Corrales presentará y explicará los diferentes números y el músico Bigott amenizará la jornada con una selección musical.

El centro cívico, ubicado en la calle de Florentino Ballesteros, abrirá las puertas a las 12.00 y las entradas pueden adquirirse a un precio de 15€. Además, de 13.30 a 15.30 se podrá disfrutar del vermú y tapeo preparado por el Bar Gilda.

Dirigido por Laura Val, Danza Mínima nació en 2016 con la intención de promocionar el turismo y la cultura. Ahora, casi 10 años después, continúa con ese espíritu: íntimo y familiar pero con una programación innovadora y de gran calidad, artistas de gran reputación dentro del marco local, nacional e internacional.

"Danza Mínima es un festival innovador, original, de gran calidad artística, íntimo, familiar, necesario y para todos los públicos –asegura Laura Val–. Se trata de un festival de artes escénicas en el que contamos con la danza contemporánea como ingrediente principal. Pero también vamos a poder disfrutar de la música en directo y del teatro".

La organizadora de la cita subraya que "una de sus características principales es que se trata de un festival itinerante y guiado en el que, a través de la danza y la música, se pueden conocer lugares mágicos y singulares de nuestro patrimonio que hasta ahora no habían sido transitados por el público y que no han sido concebidos como lugares escénicos. Danza Mínima no solo apoya la cultura, sino que contribuye a promocionar el turismo y generar nuevos públicos".

Este año la apuesta es variada. María Ganzarain es una artista multidisciplinar emergente que presentará ‘Campo abierto’, una pieza que parte de la idea de cómo la naturaleza resiste, vive y es capaz de expandirse más allá de la oscuridad e incertidumbre. Itziar del Río y Cristina Piazuelo, de la escuela zaragozana de danza Estudio 12, interpretarán una pieza contemporánea bajo el nombre ‘Migrantes’, en la que hablan sobre un viaje personal.

La coreógrafa e intérprete Ana Continente expondrá en ‘Cable a tierra’, la futilidad, la exposición constante, la deshumanización de los tiempos que vivimos.

Y, por último, con ‘Vientre’, Maximiliano Sanford y Yeinner Chicas crearán un espacio para que aflore la energía femenina. Con su propuesta plantean una búsqueda de un cuerpo que se transforma, usando la fisicalidad como vía y canal de apertura para llegar a un cuerpo más sensible.

Por el festival, en sus ediciones anteriores, han pasado artistas de la talla de Tarde o Temprano Danza, Pares Sueltos, Circle of Trust, Iván Benito, Ingrid Magrinyà, Car Arslan, Antonio Ayesta, Laura Val, Raquel Buil, Silvia Auré, Kenji Matsuyana, Victoria Valdearcos, Chey Jurado, Yeinner Chicas, Renate Graziadei, La Intrusa, Ariadna Llussá, Peace of Mind, Encarni Corrales, Fran Gazol, Clara Ferrao, Carlos Beluga, Lorena Álvarez, Maia Pik, Paula Ceballos, Sergey Zukov, Guy Aloni, Apolo Ruiz de La Hermosa, Mari Marcos, León Benavente, Nacho Vegas, Bigott, El Brindador o Tachenko