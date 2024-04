Isabel Ordaz, sobre el Saraqusta: "Aquí se reconocen dos películas muy importantes en mi carrera"

Un premio nunca cae mal. ¿Emocionada?

Y encantada. Cuando me lo comunicaron, con mucho cariño además, me sentí de maravilla, igual que ahora. Aquí se reconocen dos películas muy importantes en mi viaje profesional, el pequeño legado que he hecho al cine histórico. Son personajes de ficción, aunque tengan referentes originales reales. Que este festival los traiga de nuevo a la actualidad, cuando hace más de 20 años que se estrenaron, es magnífico. Da vértigo hablar así del tiempo pasado, pero es que precisamente pasa todo tan deprisa en la actualidad... estoy muy agradecida al Saraqusta por este gesto, de verdad. Espero que la gente venga a ver a la Reina este sábado –por hoy:17.00, Patio de la Infanta, acceso libre– en Zaragoza.

¿Cuál de los dos personajes le exigió más?

Tanto la Reina Isabel como Santa Teresa ofrecen posibilidades inmensas; son dos roles completísimos, muy distintos, y curiosamente ambos me llevaron un año de preparación. La reina es dramática, todo lo que ocurre con ella parece de leyenda; es el centro de muchas aventuras en la película. Lo que ocurre es que su propia existencia parece un guión de película; que una mujer del siglo XV lograse romper todos los esquemas en su relación con la sociedad que le tocó vivir, el amor y el poder era algo insólito. Legisló, mandó, se desarrolló intetralmente.

¿Y Santa Teresa?

Teresa es un viaje infinito; leí toda su obra, que me parece un legado lirerario de primera magnitud. Su figura me acompaña desde ese nivel de escritura, desde su propio viaje espiritual, que le confiere autoridad como ser humano. Luchó por su voz de mujer, por su convicción religiosa como monja y su modo de ver el mundo que le rodeaba.

¿Ha tenido ocasión de ver le película de Paula Ortiz sobre Teresa?

Iba a decir que llevo una vida demasiado depravada, en el sentido de disipada y ajetreada, pero no suena bien (ríe) así que no tengo mucho tiempo para casi nada, pero la buscaré:además, admiro a Mayorga y sé que es una adaptación muy profesional de su obra. Lo que pasa es que además del trabajo actoral voy a sacar un libro en junio, que es muy importante para mí:es una historia en primera persona, prosa poética con parte de realidad. Sigo con el teatro y también rodaré un corto en Teruel este mismo mes de junio, dirigido por Mayte Urzal y Rubén Pascual.

¿Quiénes integran el reparto?

Están Pepe Viyuela y Magüi Mira, junto a más grandes intérpretes. El corto se llama ‘Mariano Hormiga’, es una especie de guiño al universo Buñuel, muy original. Voy a tener algún ensayo estos días.