"Por San Jorge, haga el tiempo que haga en Huesca, todo el mundo compra libros"

"Ha costado arrancar, pero a media mañana la cosa se ha animado". Ludi Escartín, de la librería Mas de Libros, ha señalado que en Huesca, "haga el tiempo que haga, sea domingo o Semana Santa, la gente siempre compra el día de San Jorge". Los Porches de Galicia, en pleno centro de la capital oscense, son, junto al cerro, uno de los polos de la actividad el 23 de abril. Once establecimientos han instalado sus puestos para exponer lo mejor de sus estanterías y las última novedades editoriales. Un año más, los lectores han respondido con sus compras.

'Los alemanes', de Sergio del Molino y 'Proyecto Sada', de Javier Gastón, son dos de las novelas que "mejor se están vendiendo", comenta Escartín. Según ha dicho, este es un buen día para adquirir libros de temática aragonesa, como los de José Luis Corral, o la 'Guía botánica del Museo de Huesca', una obra recientemente presentada y elaborada por Eduardo Barba que cuesta 6 euros.

Además, siempre se adquieren los superventas del momento, como 'Baumgartner', de Paul Auster; 'El niño', de Fernando Aramburu o 'La distancia que nos separa', de Maggie O'Farrell. El paseo de los padres con niños casi siempre conlleva, además, la compra de algún libro infantil.

Fernando Arguis, de la librería Santos Ochoa, ha comentado que el Día del Libro "está yendo muy bien, con ventas iguales o superiores a las del año pasado". 'La grieta del silencio', de Javier Castillo y 'Hábitos atómicos', de James Clear y no ficción, son dos de los títulos más vendidos, además de 'El hijo olvidado', de Mikel Santiago o la obra póstuma de Gabriel García Márquez 'En agosto nos vemos'.

Entre los compradores "hay personas las edades, aunque escasean los adolescentes", apunta Arguis. En Huesca no es costumbre que el Día del Libro se invite a los autores para la firma de ejemplares (salvo a los locales) pero esta circunstancia no resta afluencia. Acudir a los Porches de Galicia, sobre todo por la tarde, se ha convertido casi en una tradición, incluso cuando la meteorología no acompaña, como este martes. También contribuye al ambiente el 10% de descuento que se realiza en cada compra.