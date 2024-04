OnePlus Watch 2: ¿el mejor reloj inteligente del mundo?

OnePlus ha hecho con los relojes inteligentes lo que antes hizo con los smartphones: la compañía china, con su segunda generación de 'smartwatch', ha dado un golpe sobre la mesa del panorama tecnológico creando el que probablemente sea el mejor reloj del mercado y ofreciéndolo más barato que sus competidores. El OnePlus Watch 2 destaca entre sus rivales de gama alta, en un aspecto clave como es la duración de la batería, solventando así uno de los históricos defectos de esta gama de dispositivos, aunque dejando, por supuesto, margen de mejora para futuras generaciones.

Pero el OnePlus Watch 2 no solo destaca como un campeón de la autonomía, sino que también está diseñado para lucirse. Está fabricado con una caja metálica de alta calidad que refleja un diseño premium. Además, su pantalla de 1,43 pulgadas incorpora una tecnología oled que ofrece colores vibrantes y negros perfectos, al mismo tiempo que mantiene un bajo consumo energético. Esta pantalla alcanza los 1000 nits de brillo, lo que asegura una excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol.

Por otro lado, el rendimiento del procesador Snapdragon W5 del OnePlus Watch 2 es excepcional, ofreciendo una fluidez y un comportamiento impecables durante nuestras pruebas, sin presentar problemas de ningún tipo. Lo único que se le podría achacar es que tarda un poco en iniciarse, pero una vez lo ha hecho el reloj es realmente fluido. En cuanto al software, el reloj opera bajo Wear OS, el sistema operativo de Google para dispositivos ‘wearables’. Esto permite instalar aplicaciones realmente útiles como WhatsApp o Spotify, las cuales permiten una experiencia más independiente incluso cuando no llevamos el ‘smartphone’ encima.

El Oneplus Watch 2 tiene un diseño sobrio y, aunque no es el reloj inteligente más elegante del mercado, es bastante bonito y funcional, con dos botones que sirven para acceder al menú principal de aplicaciones, volver atrás o abrir el registro de actividades deportivas Heraldo.es

En el apartado deportivo, el OnePlus Watch 2 destaca por ofrecer una amplia gama de funcionalidades para medir el pulso, los pasos, las distancias y otras métricas relacionadas con la actividad física. Aunque no está específicamente diseñado para deportistas profesionales, el reloj es extremadamente competente para un uso más casual o como entrenador personal de muñeca. Su capacidad para registrar más de 100 diferentes actividades deportivas lo convierte en un dispositivo muy versátil, aunque la mayoría de usuarios nunca llegarán a probar la mayor parte de ellos.

Pero, sin duda, el aspecto más destacado del OnePlus Watch 2 es su autonomía. Aunque ésta dependerá en gran medida del uso específico que cada usuario haga del dispositivo, podemos afirmar que el reloj siempre tendrá suficiente energía para aguantar un par de días, incluso si se utiliza con la pantalla siempre encendida, lo cual naturalmente incrementa el consumo de batería. Si optas por no usar la función de pantalla siempre activa (Always On Display), la autonomía puede extenderse entre cuatro y cinco días. Claro está, este tiempo se reducirá si se hace un uso intensivo de las funciones deportivas, el GPS y otras aplicaciones que requieran más recursos.

Esta autonomía facilita que el usuario pueda dormir con el reloj puesto para medir la calidad de su sueño, sin miedo a que se quede sin batería a mitad de la noche o que al día siguiente no pueda hacer uso de él.

Además, cuenta con un buen sistema de carga rápida que permite cargar completamente el reloj en menos de una hora. Si se utiliza el cargador incluido de manera regular, se pueden establecer ciclos de carga muy eficientes y casi infinitos, donde con solo unos minutos conectado, mientras nos duchamos, por ejemplo, se consigue suficiente energía para varias horas de uso.

Oneplus Watch 2: el reloj está disponible en dos acabados, uno negro y otro plateado, pero en un único tamaño Heraldo.es

Entre las carencias del OnePlus Watch 2, una destacada es que no está disponible en varios tamaños, lo que puede resultar en que usuarios con muñecas más pequeñas lo encuentren sobredimensionado. Además, carece de algunos extras que sí ofrecen otros relojes premium de la competencia, como la medición de la composición corporal.

En definitiva, el OnePlus Watch 2 es probablemente el mejor reloj inteligente del mercado actual. Además, aunque no es apto para todos los bolsillos, no es un reloj excesivamente caro si lo comparamos con la competencia; su precio oficial es de 330 €, aunque es posible encontrarlo rebajado por debajo de los 300 €. Este precio, combinado con su gran autonomía, excelente rendimiento, y una construcción premium junto a una pantalla de alta calidad, lo convierten en una opción muy atractiva.

Ficha

Pantalla: Amoled de 1,43 pulgadas, resolución 466x466, cubierta por cristal de zafiro 2.5D.

Procesador: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, con un secundario BES 2700 MCU para eficiencia.

Sistema Operativo: Wear OS 4 y un Sistema Operativo de Tiempo Real (RTOS) para optimizar el rendimiento de la batería.

Almacenamiento y Memoria: 2GB de RAM, 32GB de almacenamiento.

Batería: Capacidad de 500mAh

Conectividad: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS de doble frecuencia (L1+L5), soporta varios sistemas de satélite como Beidou, GPS, Galileo, GLONASS y QZSS.

Sensores: Incluye acelerómetro, giroscopio, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor geomagnético, sensor de luz y barómetro.

Compatibilidad: Compatible solo con Android 8.0 y posteriores, no soporta iOS ni ediciones de Android Go.

Monitorización de Fitness y Salud: Ofrece más de 100 modos deportivos, seguimiento del sueño con análisis detallado de las fases del sueño, monitoreo de la frecuencia cardíaca con alertas y monitoreo del estrés.