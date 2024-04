Íñigo Quintero: "'Si no estás' fue la primera canción entera que hice en mi vida"

Un desconocido Íñigo Quintero logró en 2023 una proeza que no habían alcanzado gigantes de la música nacional como Rosalía o Quevedo: el número 1 mundial en Spotify con el primer tema que había compuesto y sin una multinacional detrás. Aquello levantó numerosas suspicacias que, con motivo de su primer disco, él rechaza.

"No se ha hecho nada que no haya hecho nadie. Pareciera que estoy yo inventando el márketing musical, pero por mucho que intentes imponer una canción para que la ponga todo el mundo, si luego la gente no la escucha...", argumenta en una charla en la que, de todo lo publicado, se limita a señalar la importancia fundamental de TikTok.

Al terremoto que generó la exitosa 'Si no estás' (con 605 millones de reproducciones en la plataforma sueca de "streaming") alude el título de su primer disco, el EP de cinco canciones 'Es solo música', que ha visto la luz este viernes.

"Es una frase que me he repetido muchas veces en este tiempo en el que la gente ha dicho bastantes cosas bonitas y otras no tanto. Esto va de hacer canciones y todo lo que no sea eso, me da igual. Es una reivindicación, porque estamos perdiendo el foco, no solo conmigo, en general en la música, respecto a lo importante, que son las canciones, no la vida del artista ni qué hace o come", defiende.

El cantante Íñigo Quintero. Ricardo Rubio

Mucho se habló en efecto de aquel artista que, como el primer tema de su disco, era un 'Desconocido'. Con humildad, Quintero (La Coruña, 2001) cuenta que procede de un ambiente familiar muy musical y que se recuerda de siempre tocando el piano de casa, en parte con la ayuda de un profesor que también le dio claves para lanzarse "hace unos dos o tres años" a la composición y la producción.

"'Si no estás' fue la primera canción entera que hice en mi vida", comenta sobre su gran éxito, que él vivió "con normalidad", pero extrañamente alejado de los medios en lugar de aprovechar el súbito interés mediático. "Sorprendió que no estuviera en todos lados, pero a mí es que tampoco me gusta mucho", alega tras comentar su timidez.

Europa Press Imágenes del cantante Íñigo Quintero, quien ha presentado su nuevo EP 'Es solo música'. Europa Press

"La religión forma parte de mi vida"

Con la producción de Paco Salazar (colaborador de artistas como Pablo Alborán o Álvaro de Luna) y la asistencia sobre todo "en las melodías" de Raúl Gómez como coautor en dos temas, Quintero ofrece en 'Es solo música' una mezcla de canciones introspectivas en la línea de su gran "hit" y otras más expansivas, para ser bailadas al son de su piano en directo.

"Me esfuerzo en hacer canciones más animadas, para que si escuchas cinco temas míos seguidos no te des un tiro, pero realmente lo que me sale hacer siempre son cosas más íntimas y sentimentales", reconoce con humor.

Parte de ese diálogo personal está directamente influido por la religión, algo de lo que se habló ante 'Si no estás' y que vuelve a asomar con 'El equilibrio', en cuya letra canta: "Olvídame de esto que hace daño / Yo ya he perdido el equilibrio / que me hacía estar tranquilo / Indícame el mejor rebaño / Habla conmigo, haz que acaricie / todas las cicatrices de tu piel".

"La religión forma parte de mi vida porque soy cristiano. Todos los compositores hacemos canciones sobre lo que nos pasa y al final la religión está presente, porque forma parte de mi vida", señala sobre ese corte en el que pide orientación en las turbulencias.

Reconoce asimismo que tras la vorágine comercial que ha vivido, ha recibido ofertas de las grandes multinacionales discográficas, pero que ha preferido seguir atado solo a su agencia de representantes. "No necesito más. Llegué muy nuevo a este mundo, pero veo a otra gente que está con ellos y que no tienen nada que yo no tenga", argumenta.

Todas sus ambiciones, añade, pasan sobre todo por "hacer un buen trabajo, con sentir que las canciones son buenas y que la gente las escucha".

"Es cierto que se me ha abierto una oportunidad brutal que poca gente tiene e intentaré aprovecharla, pero yo voy a seguir haciendo mis canciones y, si gustan fuera, bien", apunta sobre la posible internacionalización de su música a raíz de su éxito global en Spotify.

Para ello, el próximo martes, 23 de abril, inicia una gira europea que pasará por París (Théâtre Les Etoiles), Milán (25 de abril, Apollo Milano), Londres (30 de abril, Colours Hoxton) y Berlín (2 de mayo, Badehaus), al que seguirán en verano festivales importantes como el FIB de Benicàssim (Castellón), Rock in Rio Lisboa o Tinderbox, en Dinamarca).