¿Qué es 'garlochí', nombre de la canción que hicieron Isabel Pantoja y Naiara en Madrid?

Para aquellos que no hayan seguido de cerca la carrera de Isabel Pantoja, que celebra ahora su medio siglo en el arte como intérprete, la palabra “garlochi” puede sonar a chino mandarín; también será terreno desconocido para todo aquel que la haya oído y no haya tenido la curiosidad de buscar su origen o definición. Lo mismo ocurrirá con aquellos que no conozcan el caló en profundidad. Es un término sonoro, del sentir gitano, que llama la atención... pero su semántica resulta todo un misterio para la mayor parte de la población hispanoparlante.

Desde este sábado 13 de abril por la noche, además, una nueva generación poco avezada en la copla y el cante gitano se preguntará qué quiere decir la palabra; el caso es que da título a la canción que cantaron juntas Isabel Pantoja y la zaragozana Naiara, vencedora de OT 23 y futura pregonera de las Fiestas del Pilar en octubre de este año junto a su compañero de programa Juanjo Bona.

Una canción con solera

‘Garlochí’ salió originalmente en el álbum ‘Que dile y dile’ (1975), con la Pantoja aún en la adolescencia. Escrita por Juan Solano Pedrero y Rafael De León y Arias de Saavedra, la pieza es todo un requiebro amoroso, con versos como “Ven y espérame/Ven junto a mí/Y te daré, mi garlochí/Pan tostaíto migaito con café”.

Entonces, ¿qué es garlochí? Los puristas del hablar caló prefieren la forma ‘garlochín’, pero dan por válida esta palabra que viene a ser un sinónimo de corazón. Isabel Pantoja y Naiara daban pistas este sábado a los no iniciados, con alusiones a latidos y diferentes expresiones de lenguaje corporal que evocaban un corazón entregado al amor.

Curiosidad: El Garlochí también es un famoso bar del casco antiguo de Sevilla, fundado en 1978. Está en el número 26 de la calle Boteros, y tiene una decoración barroca a más no poder, con imaginería religiosa, muchas flores y retratos de la duquesa de Alba y su hija Cayetana. La gente va a probar su bebida estelar, bautizada como la Sangre de Cristo: el dueño asegura que el nombre del trago lo eligió Madonna al visitar el bar en 1992. Se trata de un cóctel de color rojo intenso compuesto por champán rosado, granadina y whisky servido con mucho hielo.