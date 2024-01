Anabel Pantoja comienza a cumplir sus propósitos de Año Nuevo

Dos días llevamos de año y ya hay quienes han comenzado a cumplir con su palabra. Anabel Pantoja se ha puesto manos a la obra para empezar a cumplir sus propósitos de Año Nuevo. El suyo, uno de los que eligen muchas personas, pero que muy pocos acaban cumpliendo: hacer deporte.

La 'influencer' publicó ya ayer en su cuenta de Instagram una captura de la aplicación 'fitness' con su "reto completado". 5,56 kilómetros de distancia recorridos el primer día del año. Pero parece que va en serio porque Anabel Pantoja ha vuelto a publicar este martes un vídeo en el que aparece haciendo deporte. "Me he propuesto cumplir todas mis anillas en la aplicación -'fitness'-, que te cuenta los pasos tienes que andar", ha contado Pantoja. "Me siento muy contenta cuando llego a casa y veo que lo he completado", añadía la 'influencer'.

Anabel Pantoja ha disfrutado de la Nochevieja rodeada de los suyos y, sobre todo, de su principal apoyo ahora mismo, su novio David Rodríguez. Anabel compartía una emotiva felicitación de año a quien, como afirma, ha dado nombre y apellidos a su 2023: "Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú, sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con la gente de aquí lo que es mi chimba de vida contigo". En la publicación, compartía además alguno de los momentos favoritos de la pareja. "Esos días de tarde de bingo y comida rica en calle Betis con los nuestros", escribía Pantoja.

Anabel Pantoja ya se ha puesto manos a la obra para empezar a cumplir sus propósitos de Año Nuevo. Europa Press

Una muestra más de todo ese amor y cariño que se tienen y lo feliz que se encuentra su lado. Y sin tiempo para relajarse, Anabel ha querido empezar ya con uno de sus propósitos de año, el de continuar con la vida sana.