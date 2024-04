José Luis Ríos, pianista: “Busco piezas coherentes y sinceras que se sostengan por sí mismas"

José Luis Ríos (Belver de Cinca, Huesca, 1958) es compositor, pianista y fotógrafo, especialmente en blanco y negro. Durante muchos años fue profesor de piano y ha estado vinculado a la Orquesta Belver. Acaba de publicar el disco ‘Veranda’, de diez temas, que responden a su mundo personal: música clásica, de jazz, delicada y envolvente. ‘Veranda’ se grabó en Madrid y lo edita el sello Protomaterial Records.

¿En qué y en quién piensa el pianista cuando compone?

En mi caso pretendo crear piezas musicales coherentes, sinceras y que se sostengan por sí mismas. Que todo el mundo pueda escuchar. Cuando compongo pienso en mí y en el público en general.

¿Es este un disco unitario, con una idea de partida, o más bien el compositor busca, ensaya y encuentra?

Cada pieza se sostiene por sí misma pero hay una idea o propósito unitario resultado de un análisis de mis obras por mi productor, Joan Arnau Pamiès, del sello Protomaterial Records.

¿Cuánto hay de trabajo planificado, ensayado, y cuánto de improvisación?

Hay piezas totalmente escritas, como ‘Verano’ o ‘Algo indefinido’ y también las hay totalmente improvisadas, con un pequeño andamio de acordes, como ‘Torosantos’ o ‘Solo’. Estaríamos al cincuenta por ciento.

El que no conozca mucho de José Luis Ríos podría decir: “He aquí un finísimo disco, de buen gusto, de atmósferas”. ¿Sería correcto o hay otras intenciones?

Es correcto. La intención es crear, al menos, belleza. Es difícil criticar tu propio disco. Hay la intención de interesar, emocionar, disfrutar de algo bien hecho. Pero deben opinar los demás, mejor que yo mismo.

Hablemos de dos conceptos: clásico y moderno. A veces se perciben los ecos de la música clásica, ese diálogo con muchos músicos, pero también hay fogonazos contemporáneos y ecos del jazz. ¿Sería así?

Sí, es así. Somos hijos de nuestras escuchas, de lo que hemos escuchado y leído. De manera instintiva mezclo músicas diferentes que pueden llegar a un público amplio.

¿Cómo explicaría ‘Ensayo’?

'Ensayo' es la misma historia contada por personajes distintos. Es un recurso literario aplicado a la composición. La melodía cuenta su historia y después el acompañamiento cuenta la misma historia desde otro punto de vista, de manera sucesiva, no simultánea.

¿Es ‘Torosantos’ un homenaje al personaje de Félix Romeo?

Lo es. He tocado mucho con orquestas y la vida de ‘Torosantos’, boxeador fracasado y actor de espectáculos eróticos en discotecas, esa vida nocturna a veces sórdida que retrata a su personal manera Félix Romeo -en su novela ‘Discothèque’- no me es desconocida. Merecía un tema.

¿Qué les debe, de verdad, a nombres como Bach, Ravel, Bill Evans o Theolonius Monk, como se recuerda en la promoción del álbum?

La exigencia a la hora de componer. Y su ética musical. No se traicionan a sí mismos, son fieles a sus propuestas musicales. Son maestros en el sentido habitual. Han buscado y encontrado. Forman parte de mi bagaje cultural.

José Luis Ríos, que perteneció a la Orquesta Rís, es un artista meticuloso y perfeccionista que participa de la libertad del jazz. Archivo Ríos.

¿Cómo se escucha un disco así, tan detallista?

Con tranquilidad, es música instrumental y no comercial. Se debería escuchar más de una vez, con cierta atención.

¿Qué aspira a ser ‘Veranda’?

Una propuesta musical que aspira a gustar. Y una manera de entender la música. Espero poder presentar este disco y ojalá sea bien aceptado.

¿Cómo ha sido el proceso de grabación?

Confié en mi productor Joan Arnau Pamiès que eligió Estudio Uno en Colmenar Viejo. Y fue todo un acierto. Grabamos en un día. El proceso de grabación fue muy fácil y agradable. El resultado es un disco poco editado y el sonido es fantástico.

¿Cuál es la importancia de la fotografía en su vida? Utiliza varias en el disco.

Me interesa mucho como medio de expresión y lo utilizo habitualmente. Son fotografías buscadas, reflexionadas, esperadas. Yo soy el mismo componiendo o haciendo fotos y aplico criterios similares. Es una de las facetas que también llenan mi vida.